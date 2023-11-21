Azerbaycan "2023 yılı Ermenileri Savunma Yasası"nı kınayan bildiriyi kabul etti: ABD'nin ikiyüzlü politikasının yeni bir tezahürüdür

"İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASININ ASIL SORUMLULUĞU ABD'DİR"

ABD'nin Türkiye'deki darbe girişiminde kilit rol oynayan FETÖ ve benzeri terör örgütlerini himaye ederek kendi kukla rejimini oluşturmaya çalıştığının bilinen bir gerçeklik olduğu vurgulanan bildiride, "Bugün İsrail-Filistin çatışmasının alevlenmesinin asıl sorumluluğu ABD'ye aittir. Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan'ın her zaman uluslararası hukukun norm ve ilkelerine dayanan uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket edeceğini ve ulusal çıkarlarına aykırı tüm olumsuz adımlara kararlı ve yeterli bir şekilde karşılık vereceğini bir kez daha beyan etmektedir" ifadeleri kullanıldı.