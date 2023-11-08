08 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan gardaşa tebrik: Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyorum

Başkan Erdoğan'dan gardaşa tebrik: Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan gardaşa tebrik: Kardeş Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü yürekten tebrik ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kardeş ülke Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı. Başkan Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA