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Azerbaycan tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

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Giriş Tarihi: 15.11.2023 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
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Azerbaycan tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

Soon dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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