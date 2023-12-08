Tiktok kapatılacak mı? Tiktok yetkilisi ne anlattı? İşte herkesin merak ettiği cevap

Burada bir ama var. Demokrasi ve özgürlük tamam ancak kamu düzeni söz konusuysa bireysel hak ve özgürlükler söz konusuysa bunun yanında aile birliği, bütünlüğü söz konusuysa kimse kusura bakmasın bir denetlemenin bir düzenlemenin bir kontrolün olması gerektiğinin hepimizi biliyoruz ve hepimizi bu konuda hemfikiriz. Yasaklamak yerine doğru içerik ve doğru iletim sadece bu ve bu kadar basit. Bunu en başta yapması gereken sosyal ağ tedarik eden şirketlerdir. Bunların belli bir filtreleme sistemi olduğunu kendilerinden tekraren öğrendik.