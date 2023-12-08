İstanbul’da İETT faciası can aldı! Feci kazanın görüntüleri yayınlandı! Sendikadan tepki: Bu cinayetin sorumlusu İBB ve İETT’dir...

SORUMLUSU İBB VE İETT'DİR!

Karayolu Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası (KATAŞ-SEN) tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, halk otobüsünü durdurmaya çalışan şoförün aracın altında kalarak hayatını kaybettiği hatırlatılarak, "Bu cinayet göz göre göre gerçekleşti. Sorumluları İBB, İETT, halk otobüsü kooperatifleridir. KATAŞ-SEN olarak her makama, merciye şoförün çalışırken sürekli her şeyden suçlu bulunmasının yarattığı tehlikeleri rapor olarak verdik, anlattık. Şoför arkadaşlarımız saldırıya uğradıklarında, arabaları trafikte kaldığında bile suçlandılar. Bu cinayet sorgusuz sualsiz suçlanmalara karşı gösterilen bir refleks sonucu gerçekleşmiştir. Tek bir kişi bile daha kaybetmeye tahammülümüz yok." ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan feci kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şoförün aracın arkasından bir şey almaya çalışırken otobüsün kaymaya başladığı, şoförün ise aracı tutmaya çalışırken ezildiği görülüyor.