İstanbul'da İETT faciası can aldı! Feci kazanın görüntüleri yayınlandı! Sendikadan tepki: Bu cinayetin sorumlusu İBB ve İETT'dir...
İstanbul'da ulaşım konusunda her geçen gün yeni bir facia yaşanırken Ekrem İmamoğlu yönetiminde İBB yönetimi tedbir almamaya devam ediyor. Birbirinden bakımsız otobüsler her gün yollarda kalırken durağa yanaştırdığı İETT otobüsü kayan ve otobsü iterek durdurmaya çalışan Veli Zafer Özek hayatını kaybetti. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıkarken Karayolu Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada "Bu cinayet göz göre göre gerçekleşti. Sorumluları İBB, İETT, halk otobüsü kooperatifleridir." ifadelerini kullanıldı. İşte detaylar...
Sultangazi'de kullandığı İETT otobüsünü durağa yanaştırdıktan sonra iterek durdurmaya çalışan şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mescidi-Selam otobüs durağına kullandığı 34 HO 4017 plakalı İETT otobüsünü yanaştırdıktan sonra araçtan inen Veli Zafer Özek, kaymaya başlayan otobüsü eliyle iterek durdurmaya çalıştı.
KAYAN OTOBÜSÜ DURDURMAYA ÇALIŞTI
Kayan otobüs sürücüyü ezdikten sonra durakta bulunan 3 taksiye çarparak durabildi. Otobüsün ezdiği sürücü ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALEYE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ
Otobüsün altından çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özek, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Özek'in kayan otobüsü iterek durdurmaya çalışması, çevredekilerin otobüsün altında kalan sürücünün yardımına koşması yer aldı.
SORUMLUSU İBB VE İETT'DİR!
Karayolu Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası (KATAŞ-SEN) tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, halk otobüsünü durdurmaya çalışan şoförün aracın altında kalarak hayatını kaybettiği hatırlatılarak, "Bu cinayet göz göre göre gerçekleşti. Sorumluları İBB, İETT, halk otobüsü kooperatifleridir. KATAŞ-SEN olarak her makama, merciye şoförün çalışırken sürekli her şeyden suçlu bulunmasının yarattığı tehlikeleri rapor olarak verdik, anlattık. Şoför arkadaşlarımız saldırıya uğradıklarında, arabaları trafikte kaldığında bile suçlandılar. Bu cinayet sorgusuz sualsiz suçlanmalara karşı gösterilen bir refleks sonucu gerçekleşmiştir. Tek bir kişi bile daha kaybetmeye tahammülümüz yok." ifadeleri kullanıldı.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan feci kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şoförün aracın arkasından bir şey almaya çalışırken otobüsün kaymaya başladığı, şoförün ise aracı tutmaya çalışırken ezildiği görülüyor.
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