İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Tiktok rezaletine geçit yok! Yüzlerce soruşturma başlatıldı...

UYUŞTURUCU KONUSUNDA GÖLGE GİBİ TAKİPTEYİZ

Uyuşturucuyla mücadele, takdir edersiniz ki sadece kolluk güçleriyle verilecek bifr mücadele değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi bu konuda milletin ve devletin el ele vermesi gerekmektedir. Kararlıyız, Türkiye, küresel uyuşturucu dayatmasına ve kuşatmasına teslim olmadı, olmayacaktır. Milletimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine hayatı zehretmeye kararlıyız. Sokak satıcısından zehir tacirine kadar ulusal, uluslararası hangi büyüklükte olursa olsun gölge gibi takiplerindeyiz.

Gerçekleştirdiğimiz ve inşallah gerçekleştireceğimiz operasyonlarla hepsinin bir bir tepelerine çöküp nefeslerini kesip adalete teslim etmeye kararlıyız. Uyuşturucuyla mücadele bu kararlılığımızı gösteren rakamları paylaşmak istiyorum. Son 180 günde uyuşturucuya yönelik toplam 132 bin 537 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu 15 bin 280 kişi tutuklandı, 6 bin 143 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

GÖÇMEN SORUNU

Sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en önemli küresel sorunlarının başında düzensiz göç geliyor. Ülke olarak biz de bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sizlerle daha önceki basın toplantımızda olduğu gibi öncelikli olarak ülkemizdeki düzenli göçmen sayılarını paylaşmak istiyorum. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, 3 milyon 237 bin 585, ikamet izni ile kalanlar 1 milyon 113 bin 761, uluslararası koruma kapsamında kalanlar 262 bin 638. Yani ülkemizde toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor.

Mücadele alanımızı ise defaatle belirttiğimiz gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri oluşturuyor. Son 180 günde Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 3 bin 801 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu 6 bin 108 kişi gözaltına alınırken bunların 2 bin 110'u tutuklandı. 799'u hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucu 173 bin 550 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliklerimizin çalışmaları sonucu sınırdan geçmeye çalışan 106 bin kaçak göçmenin geçişi engellendi. İstikrarlı şekilde sürdürdüğümüz baskı sonucunda aynı dönemde vize, vize muafiyeti veya ikamet ihlalinde olan 187 bin 479 yabancı da ülkemizden ayrıldı.