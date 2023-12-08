Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e ulaşım yanıtı: Üstüme alınmadım

"HİÇ AMA HİÇ ÜSTÜME ALINMADIM"

İmamoğlu ise "Ya ben İstanbul ismi duymadım konuşmasında. Ben mi kaçırdım acaba, İstanbul ismi var mıydı? Ben bilmiyorum. Ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir Sayın Meral Akşener. Çünkü genelleme... Ben o sohbeti okuyunca, yurt dışındaydım ve o içerik bölümünü aldım dinledim, içinde İstanbul yok. Genelleme yaparak 'Bize hani işte şu şu şu şehri vadedenler, bize şu şu şu şehri yaşatıyorlar' diye genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Birincisi hiç ama hiç üstüme alınmadım" şeklinde açıklama yaptı.