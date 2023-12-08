Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e ulaşım yanıtı: Üstüme alınmadım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "korkaklar" diye tanımladığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alırken büyükşehirlerde ulaşım hizmetinin başarısız olduğunun altını çizdi. Akşener'i abla olarak gören İmamoğlu ise Akşener'in bu sözlerine yanıt verirken "Ben üstüme alınmadım." dedi. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken, zamanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmadıklarını için "korkaklar" diyerek suçladığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da hedef almaya başladı.
"ÖZÜ BAŞIMIZA GİDECEĞİZ"
İYİ Parti'de yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kürşad Zorlu "İYİ Parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak yani Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'özü başımıza' gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet ve sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimizi, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadeleriyle seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti.
AKŞENER'E ÖZEL REST
Seçimlere 'müstakil' girme kararı alan İYİ Parti'yi 'eski dost' olarak tanımlayan Özgür Özel, "Eski dosttan düşman olmaz! İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İYİ Parti İYİ insanların partisidir, çağdaş insanların partisidir" dedi.
Bu sözlerin ardından "Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız" diyerek Akşener'e "ittifak yoksa toplumsal taban var" resti çekti.
Özel'in bu çıkışı sonrası gözler bugün İYİ Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'na çevrilmişti.
"BÜYÜKŞEHİRLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ BAŞARISIZ"
Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkarmak istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cesaretsizlikleri nedeniyle "korkaklar" diyerek suçlamıştı.
Akşener yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil her ilde ayrı aday kararı almalarının ardından bu isimlere de sert sözlerle yüklendi.
Akşener yaptığı açıklamada "Büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil." diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a göndermede bulunurken "Berlin'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar." ifadelerini kullandı.
"İTTİFAK MANDA VE HİMAYE TUZAĞI"
Akşener ittifaka yönelik yaptığı açıklamada ise "Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz." dedi.
AKŞENER'İN ELEŞTİRİLERİ SORULDU
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na "İYİ Parti'den artık net bir şekilde 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı çıktı. Hemen ardından da Akşener'in özellikle İstanbul'un ulaşımına ilişkin eleştirileri de geldi. Hem bu iş birliğinin kapanmış olmasına hem de Sayın Akşener'in İstanbul ulaşımına dönük olumsuz eleştirilerini nasıl yorumluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
"HİÇ AMA HİÇ ÜSTÜME ALINMADIM"
İmamoğlu ise "Ya ben İstanbul ismi duymadım konuşmasında. Ben mi kaçırdım acaba, İstanbul ismi var mıydı? Ben bilmiyorum. Ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir Sayın Meral Akşener. Çünkü genelleme... Ben o sohbeti okuyunca, yurt dışındaydım ve o içerik bölümünü aldım dinledim, içinde İstanbul yok. Genelleme yaparak 'Bize hani işte şu şu şu şehri vadedenler, bize şu şu şu şehri yaşatıyorlar' diye genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Birincisi hiç ama hiç üstüme alınmadım" şeklinde açıklama yaptı.
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