TikTok ekibi TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda! AK Partili Hüseyin Yayman: Yaş filtresi muhakkak uygulanmalı

Bu ahlaksız görüntülere tepkiler yükselirken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu TikTok'a karşı adım atmak için harekete geçmişti.

SOSYAL MEDYA AHLAKSIZLIK YUVASINA DÖNÜŞTÜ

Ayrıca TikTok'ta ve diğer sosyal ağlarda yer alan diğer "uyuşturucu, kadın ticareti, siber faşizm, çocuk istismarı..." gibi uygunsuz çok sayıda içerik büyük tepkileri beraberinde getirmişti.

TİKTOK EKİBİ TBMM'DE

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformları ile ilgili tartışmalara yol açan konuları görüşmek üzere toplandı.