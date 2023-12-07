TikTok ekibi TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda! AK Partili Hüseyin Yayman: Yaş filtresi muhakkak uygulanmalı
Son dönemde Türk aile yapısını iyice tehdit eder duruma gelen video içerik mecrası TikTok'a karşı AK Parti'den kritik bir hamle geldi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda TikTok’ta tartışmalara yol açan konular ele alındı. Toplantıya TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen de katılırken, Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada “Muhakkak yaş filtresinin sıkı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bu konularla ilgili TBMM’de birtakım hazırlıkların olduğunu ifade etmek isterim” dedi. Türkiye'nin endişelerini de dile getiren Yayman, "Bir taraftan özgürlükleri savunurken, öbür taraftan da bireyin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve aile mahremiyetinin temin edilmesi, gençlerin sağlıklı bir şekilde eğitim alması noktası bizim kırmızı çizgimizdir.” ifadelerini kullandı.
TikTok'ta Türk aile gelenek ve göreneklerini ayaklar altına alan skandallar serisine geçtiğimiz günlerde yenileri eklenmişti.
"@lazkizi3405" adlı hesaptan yayın yaparak para kazanan 'Laz Kızı' lakaplı G.D. isimli kadın ardından "Donsuz Kelly" denilen bir ahlaksız TikTok'a türemişti.
'Donsuz Kelly'nin de "Laz Kızı" gibi TikTok'tan para karşılığı müstehcen yayınlar yaptığı tespit edilmişti.
Bu ahlaksız görüntülere tepkiler yükselirken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu TikTok'a karşı adım atmak için harekete geçmişti.
SOSYAL MEDYA AHLAKSIZLIK YUVASINA DÖNÜŞTÜ
Ayrıca TikTok'ta ve diğer sosyal ağlarda yer alan diğer "uyuşturucu, kadın ticareti, siber faşizm, çocuk istismarı..." gibi uygunsuz çok sayıda içerik büyük tepkileri beraberinde getirmişti.
TİKTOK EKİBİ TBMM'DE
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformları ile ilgili tartışmalara yol açan konuları görüşmek üzere toplandı.
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığındaki toplantıda, TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, bir iletişim danışmanlığı firmasında genel müdür yardımcısı olan Filiz Türkmenoğlu ve aynı firmada Kıdemli Medya İlişkileri Müdürü Murat Karakoç, TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Ceyhun Emre Doğru ile fikir alışverişi yapıldı.
AK PARTİLİ YAYMAN: KIRMIZI ÇİZGİMİZ
Yayman, hükümet olarak yasaklamalara ve sansüre karşı olduklarını söyleyerek, "Evrensel normlarda demokrasinin ülkemizde de işlemesi konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Bir taraftan özgürlükleri savunurken, öbür taraftan da bireyin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve aile mahremiyetinin temin edilmesi, gençlerin sağlıklı bir şekilde eğitim alması noktası bizim kırmızı çizgimizdir. Demokrasi, özgürlük, güvenlik dengesi bizim olmazsa olmazımızdır. Maalesef dijital mecraların çoğunlukla kendilerini ulus devletlerin üzerinde görmesi, yasama, yürütme ve yargı erkinin üstünde görmesi, zaman zaman yasa koyucu haline gelmesi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tartışılmakta. Ulus aşırı dijital ağlar maalesef halihazırda uyuşturucu, kadın ticareti, siber faşizm, çocuk istismarı ve hukuksuzluğun kol gezdiği bir yer haline gelmiştir. Biz bunu asla tasvip edemeyiz. Muhakkak buna hem kamu düzeninin sağlanması hem de bireysel özgürlüklerin korunması anlamında bu dengenin korunması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
"YAŞ FİLTRESİ MUHAKKAK UYGULANMALI"
Gerçek hayatta suç olan unsurun dijitalde de suç olduğunu aktaran Yayman, "Bir şehrin meydanında nasıl ki bir kadının soyunması ve o insana etrafındakilerin para bağışlaması hayatın olağan akışına ters ise, dijitalde de terstir. Biz burada muhakkak daha fazla dikkatli, daha fazla sorumluluk içinde davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sadece TikTok için geçerli bir uyarı değildir. Bizim için özgürlükler önemlidir ama ailemiz daha da önemlidir, çocuklarımızın geleceği çok daha önemlidir. Burada özellikle çocuk yaşta dijital ağ sağlayıcılarının birtakım çocuklara yönelik uygulamalar yapması asla kabul edilemez. Muhakkak yaş filtresinin sıkı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bu konularla ilgili TBMM'de birtakım hazırlıkların olduğunu ifade etmek isterim" ifadelerine yer verdi.
"BAĞIMLILIĞIN FENOMENİ OLMAK ASLA KABUL EDİLEMEZ"
Dijital Mecralar Komisyonunda fenomenler konusunda uzun uzadıya konuştuklarını ifade eden Yayman, "Ben bir kez daha şunu sormak isterim: Fenomen de neyin fenomeni? Biz kuşak itibarıyla iyiliğin, erdemin, merhametin, insanlığın, vicdanın ve doğru insan olmanın evrensel normalar olduğunu, insanların iyilik üzere olması gerektiğini, böyle bir eğitimden geçmiş insanlarız. Kötülüğün, yalanın, uyuşturucunun ve burada söyleyemeyeceğim pek çok bağımlılığın fenomeni olmak asla kabul edilemez" dedi.
(Fotoğrafta TikTok'un Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi Kamu Politikalarından Sorumlu Yöneticisi Emir Gelen)
Yayman, TikTok ile ilgili açıklayıcı ve ikna edici bir sunum istediklerini belirterek, sözü TikTok Sözcüsü Emir Gelen'e verdi.
EMİR GELEN: SIKI DENETİM YAPIYORUZ
Gelen, platform güvenliği söz konusu olduğunda her zaman daha fazlasını yapabileceklerinin farkında olduklarını dile getirerek, "Moderasyon konusunun ve zararlı görülen içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasının hepimiz açısından ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında 40 binden fazla personel platformun güvenliği için çalışmaktadır. Bu rakamın içinde pek tabii moderasyon ekipleri de bulunmaktadır. İçerikleri denetleyen moderatörlerimiz, bu içeriklerin topluluk kurallarımızda belirlediğimiz yüksek standartları karşıladığından emin olmak için günün her saatinde sıkı bir denetim yapmaktadır. Topluluk kurallarımızı ihlal eden her türlü içeriği mümkün olan en kısa sürede kaldıracak sistem ve süreçlere sahip olduğumuzdan emin olmak için yapay zeka da dahil olmak üzere teknolojimize yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. Özellikle yoğunlaştığımız konulardan biri de 18 yaş altı, yani reşit olmayan kullanıcılara getirilen kısıtlamalar ve ailelerin bu süreçlerdeki rolünü artırmak yönünde olmuştur" dedi.
Gelen, konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye'de en fazla istihdam sağlayan sosyal ağ sağlayıcısı olarak ve yerelleşme konusuna en fazla yatırım yapan sosyal ağ sağlayıcısı olarak geçtiğimiz yıl yeniden düzenlenen 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a ilk uyum sağlayan şirket olduğumuz gibi, diğer alanlarda da sektörümüzdeki diğer platformlara Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaları konusunda örnek olmaya devam edeceğiz."
Komisyon, milletvekillerinin TikTok ekibine görüş bildirmesinin ardından soru yöneltmesi ile devam etti.
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