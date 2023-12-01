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TikTok'ta Laz Kızı'ndan sonra Donsuz Kelly skandalı! Türk aile gelenek ve görenekleri hedef alınıyor...

SON DAKİKA | TikTok'ta Türk aile gelenek ve göreneklerini ayaklar altına alan skandallar serisine bir yenisi daha eklendi. "@lazkizi3405" adlı hesaptan yayın yaparak para kazanan 'Laz Kızı' lakaplı G.D. isimli kadın ardından şimdi de "Donsuz Kelly" denilen bir ahlaksız TikTok'a türedi. 'Donsuz Kelly'nin de "Laz Kızı" gibi TikTok'tan para karşılığı müstehcen yayınlar yaptığı tespit edildi. Bu ahlaksız görüntülere tepkiler artarken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu harekete geçti. Türkiye'ye çağrılan TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, 7 Aralık'ta komisyon toplantısına katılarak platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklama yapacak. İşte detaylar…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2023 17:15
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TikTok’ta Laz Kızı’ndan sonra Donsuz Kelly skandalı! Türk aile gelenek ve görenekleri hedef alınıyor...

Son zamanlarda Tik Tok'ta müstehcen yayınlar hızla yayılıyor. Bunun son örneği ise 'Laz Kızı' lakaplı G.D. isimli kadındı.

Tik Tok'ta "@lazkizi3405" adlı hesaptan yayın yaparak para kazanan şahıs, geçtiğimiz gün İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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TikTok’ta Laz Kızı’ndan sonra Donsuz Kelly skandalı! Türk aile gelenek ve görenekleri hedef alınıyor...

Adliyeye sevk edilen şüpheli kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

G.D.'nin adli makamlarca yurtdışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılması tepki çekmişti.

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TikTok’ta Laz Kızı’ndan sonra Donsuz Kelly skandalı! Türk aile gelenek ve görenekleri hedef alınıyor...

Tik Tok'ta yapılan bu yayınların önünü açacağını ve çok daha kötülerine şahit olmamıza neden olabileceğini belirten dikkat çeken Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ, "Sanal fuhuş yuvasını kim kapatacak?" başlıklı yazısında Tik Tok rezilliğini köşesine taşımıştı.

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TikTok’ta Laz Kızı’ndan sonra Donsuz Kelly skandalı! Türk aile gelenek ve görenekleri hedef alınıyor...

"DONSUZ KELLY" SKANDALI! TİKTOK'TA AHLAKSIZLIK POMPALANIYOR

Bugün de 'Donsuz Kelly' lakaplı bir kullanıcının müstehcen yayınları sosyal medya üzerinde yayıldı.

Görüntüler ise kamuoyunda büyük tepki çekti.

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TikTok’ta Laz Kızı’ndan sonra Donsuz Kelly skandalı! Türk aile gelenek ve görenekleri hedef alınıyor...

Peş peşe ortaya çıkan ve büyük tepki çeken skandal yayınların ardından TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TikTok yetkililerini Türkiye'ye çağırdıklarını açıkladı.