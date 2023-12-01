TikTok'ta Laz Kızı'ndan sonra Donsuz Kelly skandalı! Türk aile gelenek ve görenekleri hedef alınıyor...

SON DAKİKA | TikTok'ta Türk aile gelenek ve göreneklerini ayaklar altına alan skandallar serisine bir yenisi daha eklendi. "@lazkizi3405" adlı hesaptan yayın yaparak para kazanan 'Laz Kızı' lakaplı G.D. isimli kadın ardından şimdi de "Donsuz Kelly" denilen bir ahlaksız TikTok'a türedi. 'Donsuz Kelly'nin de "Laz Kızı" gibi TikTok'tan para karşılığı müstehcen yayınlar yaptığı tespit edildi. Bu ahlaksız görüntülere tepkiler artarken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu harekete geçti. Türkiye'ye çağrılan TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, 7 Aralık'ta komisyon toplantısına katılarak platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklama yapacak. İşte detaylar…