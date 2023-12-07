Başkan Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretinin şifreleri! Yeni dönem nasıl seyredecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve attığı adımlar havanın olumlu yönde değişmesine yol açtı. Tabi bunun gelişmesi zaman alacak. Yunan gazeteleri 2 liderin asıl hedefinin Ege'de sakin suların devam etmesi yönünde olduğunu belirtiyor. 1975 yılında beri 10 ay boyunca ilk defa Ege'de bir gerginlik yaşanmıyor. Bu en uzun süre. Bunun uzaması 15-20 aya çıkması çok büyük bir başarıdır. Yunan ve Türk kamuoyları yeni adımların atılmasına böylece hazırlanabilecek. Burada böyle bir hava söz konusu.