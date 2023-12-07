Başkan Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretinin şifreleri! Yeni dönem nasıl seyredecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yılın ardından Atina'ya kritik bir ziyaret düzenliyor. Başkan Erdoğan’ın ziyareti 2 ülkenin ilişkileri açısından büyük önem taşıyor. Eğitimden sağlığa ekonomiden Yunan adalarına kadar önemli konular ele alınacak. Peki yeni dönem nasıl seyredecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktarırken A Haber ekiplerinden Manolis Kostidis ile Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyaret kapsamında bugün Yunanistan'a gitti. Başkan Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da ilk olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü.
Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir döneme vesile olacağına inanıyorum. Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor. Bugün geniş bir heyetle buradayız. Bakanlarımız anlamlı görüşmeler yapacak. Hedef aramızdaki 5 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu alanlarda ne gibi adımlar atarız bunu görüşeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüşmesi sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Peki yeni dönem nasıl seyredecek? Yunan adaları için geçici vize mi? Türk okullarının statüsü nasıl olacak? Merak edilen gelişmeler hakkında A Haber ekiplerinden Manolis Kostidis ile Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.
Manolis Kostidis: Görüşmeler çok sakin bir şekilde geçiyor ve bardağın dolu tarafına bakarak ilerlemek gerektiğinin altı çizildi. Elbette 2 ülke arasında sorunlar söz konusu ama iyiye doğru adımlar atılacak. Ticaret hacminin artması yönünde mesajlar verildi. Yunanistan Cumhurbaşkanı da olumlu mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığa yürüyerek gelmesi gazeteciler ile diyalog kurması burada olumlu havanın göstergesi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve attığı adımlar havanın olumlu yönde değişmesine yol açtı. Tabi bunun gelişmesi zaman alacak. Yunan gazeteleri 2 liderin asıl hedefinin Ege'de sakin suların devam etmesi yönünde olduğunu belirtiyor. 1975 yılında beri 10 ay boyunca ilk defa Ege'de bir gerginlik yaşanmıyor. Bu en uzun süre. Bunun uzaması 15-20 aya çıkması çok büyük bir başarıdır. Yunan ve Türk kamuoyları yeni adımların atılmasına böylece hazırlanabilecek. Burada böyle bir hava söz konusu.
Buradaki asıl görüşmenin sebebi Ege'deki sakin suların devam etmesi yönünde. Galiba bu başarılacak. Bunun yanında ekonomi, turizm alanında önemli anlaşmalar var. Vize konusu da oldukça önemli. Yunan adalarına giriş-çıkış ile ilgili adımlar atılacak. Yunanistan'ın böyle bir adım atıyor olması Türklerin adalara rahat şekilde gidiyor olması açıkçası olumlu hava yaratacaktır. Ticaret hacminin artması daha da iyi olacaktır. 2 ülke olarak gayet yakınız ama gerginlikler olunca bazı durumlar ortaya çıkıyor.
Okan Müderrisoğlu: Türkiye açısında çok pozitif bir adım. Yeni bir sayfa açma arayışı ve birlikte hareket edilecek anlaşmazlık konularını parantez içine alıp ortak yürüyüşü teşvik edecek durum söz konusu. Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Atina'ya gelerek ilk adımı attı. Yunan gazeteleri Türklerin tezlerini değiştirmediğini kendilerinin taviz verdiğini yazıyorlar ancak böyle bir durum yok. Tabi ki anlaşmazlık konuları var ancak 2 ülkenin birlikte atacağı adımlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 bakan ile buraya gelmesi ve heyetteki olumlu hava bu durumu ortaya koyuyor.
Yunan tarafı adalar için kısa süreli vize verme uygulaması dahil olmak üzere belli konularda kolaylıkları gündeme almış. Eğitim ile ilgili ortak paydada buluşulabilecek konular var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada görüşmeleri olacak ve Batı Trakya ile Müslüman Türk azınlığa verdiği önemi de gösteriyor.
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