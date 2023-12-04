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Haberler Galeri Sabah yazarı Mevlüt Tezel kaleme aldı: TikTok’u yasakla çocukları kurtar! Dünyanın birçok ülkesinde…

Sabah yazarı Mevlüt Tezel kaleme aldı: TikTok’u yasakla çocukları kurtar! Dünyanın birçok ülkesinde…

Son zamanlarda Türkiye'de de hızla yaygınlaşan Çin merkezli video paylaşım mecrası TikTok, toplumsal ahlak ve düzeni tehdit eden bir yapıya dönüştü. Müstehcen canlı yayınlarla genç beyinlerin de beynini bulandıran bu sinsi uygulama Türk aile gelenek ve göreneklerini hiçe sayıyor. Sabah yazarı Mevlüt Tezel, TikTok, dünyanın birçok ülkesinde yasaklanan TikTok'un Türkiye'de engellenmesi gerektiğini ifade ederek, "Eğer hükümet, TikTok'u yasaklarsa çocuklarımız ve gençlerimiz için çok hayırlı bir işe imza atmış olur. Bu yasak toplumun her kesiminden destek görür." dedi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 10:20
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Sabah yazarı Mevlüt Tezel kaleme aldı: TikTok’u yasakla çocukları kurtar! Dünyanın birçok ülkesinde…

Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok'ta Türk aile gelenek yapısını tehdit eden skandal görüntüler büyük tepki toplamıştı.

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Sabah yazarı Mevlüt Tezel kaleme aldı: TikTok’u yasakla çocukları kurtar! Dünyanın birçok ülkesinde…

İlk olarak "@lazkizi3405" adlı hesaptan yayın yaparak para kazanan 'Laz Kızı' lakaplı G.D. isimli kadını "Donsuz Kelly" denilen ahlaksız takip etmişti.

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Sabah yazarı Mevlüt Tezel kaleme aldı: TikTok’u yasakla çocukları kurtar! Dünyanın birçok ülkesinde…

'Donsuz Kelly'nin de "Laz Kızı" gibi TikTok'tan para karşılığı müstehcen yayınlar yaptığı tespit edilmişti.

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Sabah yazarı Mevlüt Tezel kaleme aldı: TikTok’u yasakla çocukları kurtar! Dünyanın birçok ülkesinde…

Bu skandal görüntülere tepkiler artarken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu harekete geçmişti.

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Sabah yazarı Mevlüt Tezel kaleme aldı: TikTok’u yasakla çocukları kurtar! Dünyanın birçok ülkesinde…

Türkiye'ye çağrılan TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, 7 Aralık'ta komisyon toplantısına katılarak platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklama yapacak.