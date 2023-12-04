Sabah yazarı Mevlüt Tezel kaleme aldı: TikTok’u yasakla çocukları kurtar! Dünyanın birçok ülkesinde…

Son zamanlarda Türkiye'de de hızla yaygınlaşan Çin merkezli video paylaşım mecrası TikTok, toplumsal ahlak ve düzeni tehdit eden bir yapıya dönüştü. Müstehcen canlı yayınlarla genç beyinlerin de beynini bulandıran bu sinsi uygulama Türk aile gelenek ve göreneklerini hiçe sayıyor. Sabah yazarı Mevlüt Tezel, TikTok, dünyanın birçok ülkesinde yasaklanan TikTok'un Türkiye'de engellenmesi gerektiğini ifade ederek, "Eğer hükümet, TikTok'u yasaklarsa çocuklarımız ve gençlerimiz için çok hayırlı bir işe imza atmış olur. Bu yasak toplumun her kesiminden destek görür." dedi.