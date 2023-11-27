‘Laz kızı’ gözaltına alındı! TikTok’ta açtığı yayın gündem olmuştu | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan suç duyurusu

Şahıs buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konu ile ilgili sosyal medya adresinden suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.