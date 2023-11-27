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‘Laz kızı’ gözaltına alındı! TikTok’ta açtığı yayın gündem olmuştu | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan suç duyurusu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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‘Laz kızı’ gözaltına alındı! TikTok’ta açtığı yayın gündem olmuştu | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan suç duyurusu

TikTok'ta müstehcen yayınlar yapan ve kazandığı para ile gündeme gelen 'Laz kızı' G.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sosyal medyada 'Laz Kızı' ismini kullanan genç kadın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı açıklamada 'Laz Kızı' isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

TikTok'ta göğüs dekoltesi vererek tepki çeken kadın hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki G.D. isimli kadın, sosyal medya platformu TikTok'ta müstehcen içerikli canlı yayın yaparak para kazanmıştı.

Genç kadının birkaç dakikada yüz bin liradan fazla para kazandığına dair iddialar ortaya atıldı.

İstanbul polisi ise gelen şikayetler üzerine düğmeye bastı. Bu canlı yayını yapan şahsın G.D. (35) isimli kadın olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan genç kadın emniyette ifade verdi.

Şahıs buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konu ile ilgili sosyal medya adresinden suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

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