‘Laz kızı’ gözaltına alındı! TikTok’ta açtığı yayın gündem olmuştu | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan suç duyurusu
TikTok'ta müstehcen yayınlar yapan ve kazandığı para ile gündeme gelen 'Laz kızı' G.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sosyal medyada 'Laz Kızı' ismini kullanan genç kadın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı açıklamada 'Laz Kızı' isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.
TikTok'ta göğüs dekoltesi vererek tepki çeken kadın hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki G.D. isimli kadın, sosyal medya platformu TikTok'ta müstehcen içerikli canlı yayın yaparak para kazanmıştı.
Genç kadının birkaç dakikada yüz bin liradan fazla para kazandığına dair iddialar ortaya atıldı.
İstanbul polisi ise gelen şikayetler üzerine düğmeye bastı. Bu canlı yayını yapan şahsın G.D. (35) isimli kadın olduğu anlaşıldı.
Gözaltına alınan genç kadın emniyette ifade verdi.
Şahıs buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konu ile ilgili sosyal medya adresinden suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bazı basın yayın organlarında yer alan bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şehirlerin Osmanlı'daki isimleri ortaya çıktı! Listeyi görünce çok şaşıracaksınız! İşte memleketinizin eski adı...
- Fenerbahçe zımba gibi santraforu monte etti! Stoperlerin kabusu olacak!
- TCKN ile başvuruna 14.900 TL'ye 2+1 ev imkanı! Devlet desteğiyle uyguna 55, 75, 84, 100 m2'lik konutlar sıralandı!
- Çiftçilere 5.000 TL ikramiye ödemesi SORGULAMA | ÇKS kaydı olanlara ikramiye ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
- 27 Kasım Sivas, Uşak, Eskişehir'de okullar tatil mi? Bugün son dakika okul tatil kararı alındı mı? Son dakika güncel Valilik detayı...
- Okullar tatil mi? 27 kasım Kayseri, Hatay, Zonguldak'ta son dakika okullar tatil olacak kararı çıktı mı? Son gelişmeler...
- 7.500 TL ve üstü maaşlara zam tablosu çıktı! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya %68'lik artış tepeden tırnağa oluştu! Emekliye %4'lük ek iyileştirme dahil...
- Yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 27 Kasım Pazartesi Zonguldak'ta okullar tatil mi edildi? MEB Valilik açıklamaları...
- Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?
- Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?
- TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2023! Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır? 4-12. sınıf karne not ortalaması...
- Hangi ülke 1. Dünya Savaşı'na da 2. Dünya Savaşı'na da katılmamıştır?