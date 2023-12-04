Atina'da gözler Başkan Erdoğan'da! İşte kritik ziyaretin şifreleri
Başkan Erdoğan'ın perşembe günü Yunanistan'a yapacağı ziyaret öncesi gözler Atina'ya çevrildi. Yunanistan'da ziyaret ile ilgili olumlu bir hava eserken, iki ülke arasında bir dizi iş birliği anlaşması imzalanması bekleniyor.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da tüm dikkatler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü gerçekleştireceği Atina ziyaretine yöneldi. Erdoğan'ın geçen hafta Yunanistan ziyareti ve Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili verdiği sıcak mesajlar, Atina'da memnuniyetle karşılandı. "Barış Taaruzu" başlıkları kullanan Yunan medyası, Erdoğan'ın "Başta ABD olmak üzere birileri bizi birbirimize düşürmenin gayreti içinde" ve "Atina'ya kazan-kazan zihniyetiyle gideceğiz" sözlerini, ayrıca ilişkilerde yeni bir sayfadan, yeni bir dönemden bahsetmesini öne çıkardı.
ÇATLAK SES YOK
Erdoğan'ın önceki ziyaretlerine kıyasla, Atina'da ortam hayli farklı. Ziyarete tepkiler veya "çatlak sesler" hem daha az hem de itibar görmüyor. Yunan kamuouyu, Türk-Yunan ilişkilerinde, 6 Şubat depremlerinden sonra başlayan yeni sakin ortamdan, memnun. Yapılan hesaplara göre, Yunan hava kuvvetleri, Ege'deki sakin dönem sayesinde geçen yıla kıyasla 22.5 milyon Euro tasarruf sağladı. Yunan yetkililer de her fırsatta, mevcut sakin ortamın devamını arzuladıklarını söylüyorlar.
ADALARA VİZE KOLAYLIĞI
Hürriyet'in haberine göre; Toplantı kapsamında ekonomi, tarım, eğitim, enerji, nakliyat, çevre, spor ve doğal afetlere karşı işbirliği gibi bir dizi anlaşma imzalanacak. Yunan medyasında, yasadışı göç ve Türk vatandaşlarına bazı Ege adalarında vize kolaylığı sağlanmasına ilişkin bir mutabakattan da söz edildi.
YOL HARİTASI
- Atina'da Erdoğan'ın ziyaretinden "diyaloğa devam" kararı çıkması beklenirken, ciddi anlaşmazlıkların çözümü ile ilgili önemli bir gelişme sağlanmaması konusunda da çıta alçak tutuluyor. Son olarak 2017'de Atina'yı ziyaret eden Erdoğan ve son olarak 2016'da toplanan Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne (YDİK) katılacak bakanlar, perşembe sabahı Atina'ya gelecekler.
Erdoğan, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra Başbakan Miçotakis ile bir araya gelecek. İki lider, tüm anlaşmazlık konularını ele alacak ve bundan sonra atılacak adımları belirleyecek. Ardından Erdoğan ile Miçotakis'in başkanlığında 5'inci YDİK toplantısı gerçekleştirilecek.
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