Atina’da gözler Başkan Erdoğan’da! İşte kritik ziyaretin şifreleri

Yunanistan'ın başkenti Atina'da tüm dikkatler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü gerçekleştireceği Atina ziyaretine yöneldi. Erdoğan'ın geçen hafta Yunanistan ziyareti ve Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili verdiği sıcak mesajlar, Atina'da memnuniyetle karşılandı. "Barış Taaruzu" başlıkları kullanan Yunan medyası, Erdoğan'ın "Başta ABD olmak üzere birileri bizi birbirimize düşürmenin gayreti içinde" ve "Atina'ya kazan-kazan zihniyetiyle gideceğiz" sözlerini, ayrıca ilişkilerde yeni bir sayfadan, yeni bir dönemden bahsetmesini öne çıkardı.