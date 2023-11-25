Yunanistan’dan Türkiye açıklaması: İki ülke de gelecek nesillere huzurlu komşuluk ilişkileri borçlu

SAMİMİ İŞBİRLİĞİ NİYETİMİZ VAR

Bu kapsamda son aylarda iki ülke arasındaki iletişim kanallarının geliştirildiğini kaydeden Yerapetritis, bunun karşılıklı anlayış seviyesini iyileştirdiğini ve gerekli kişisel ilişkilerin kurulmasına da katkı sağladığını bildirdi.

Yerapetritis, "Yunan hükümeti YDİK'e bu koşullar altında samimi işbirliği niyetiyle geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

POZİTİF GÜNDEM ÇABASI

İki tarafın uluslararası konularda farklı algılayışlara sahip olduğunu göz ardı etmediklerini belirten Yerapetritis, "Ulusal egemenlik konuları hiçbir şekilde tartışma konusu olamaz. Her iki ülke için de karşılıklı faydalı konulara yani daha çok ticari ve ekonomik karaktere sahip pozitif gündeme, savunma ve askeri boyutlara yönelik güven inşa tedbirlerine ağırlık veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerapetritis, Yunanistan'ın tüm diplomatik senaryolara hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, mevcut pozitif iklimin, söylem ve eylemdeki sükunetin ve tansiyonu düşürmek için gerekli araçların değerinin farkında olduklarını kaydetti.