Mansur Yavaş bir gecede onlarca ağacı doğradı! Ankaralılar isyanda: Gezi’de ağaçları savunanlar ağaçları katlediyor

"100 YILLIK ÇINAR AĞAÇLARI ŞİMDİYE KADAR KURUMADI DA ŞİMDİ Mİ KURUDU"

Nazım Tokat, "Ağaçların kesilmesi bana tamamen anlamsız geldi. Bu ağaçların burada oluşturduğu bir güzellik vardı. Buranın ne amaçla kesildiği kafamızda soru işareti oluşturuyor. Bir ağacın meydana gelmesi bir evladın meydana gelmesi kadar meşakkatli. Bu ağaçların kesilmesi benim gözümde rant sağlamak için yapılan bir iştir. 100 yıllık çıkar ağaçları şimdiye kadar kurumamıştı şimdi mi kuruyası tutmuş? Kendi beceriksizliklerini neden kabul etmiyorlar da sessiz sedasız iş yapıyorlar. Ağaçları katletmek nasıl bir vicdandır ben anlamıyorum.

Zaten baktığımız zaman ABB son 5 yıldır Ankara'ya hiçbir şey yapmadı. Sayın başkan verdiği hiçbir sözü tutmadı. 'Artık betona değil yeşile yatırım yapacağım' diyen bir kişinin ağaçları katletmesini kabul etmiyorum" diye konuştu.