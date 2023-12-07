Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğinde yeni durak: Yunanistan!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.45'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. İki ülke ilişkilerinde, dönem dönem kırılmalara yol açan konu başlıklarının masada olması bekleniyor. İşte detaylar...
BAŞKAN ERDOĞAN ATİNA'YA GİTTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.45'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.
Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya gitti.
KRİTİK ADIMLAR ATILACAK
İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a gideceğini ve burada iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek için kritik adımlar atacağını duyurdu.
YUNANİSTAN'A RESMİ ZİYARET!
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis'in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle 7 Aralık 2023 tarihinde Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacaklardır.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINACAK
Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanının başkanlıklarında ve ilgili Bakanların iştirakleriyle Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacaktır.
Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.
BİRÇOK ANLAŞMANIN İMZALANMASI BEKLENİYOR
Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye matuf çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir.
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