Sabah yazarı Burhanettin Duran kaleme aldı: CHP ve HDP lehine! İyi Parti’nin aleyhine bir durum

ÖZEL'İN TARZI VE ATATÜRKÇÜLÜK...

Özel, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP seçmeninin küsmemesi için de Alevi kimlik siyaseti yapıyor. Bunu, İmamoğlu'nun Alevi kökenli ilçe belediye başkanlarını değiştirme önerisine hazırlık olarak da kullanıyor olabilir. Yine CHP çevresini toparlamak için Özel, Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla Atatürk vurgusu yapıyor.

Vizyonunu "Atatürk'ün partisine bir daha seçim kaybettirmemek" olarak tarif ediyor. Ülkemizin kurucu liderine referansla siyaset yapmanın avantajı var.

Ancak bu cümle Kılıçdaroğlu ve daha önceki genel başkanları "Atatürk'ün partisine seçim kaybettirenler" olarak etiketlemeyi de kapsıyor. Diğer partileri de Atatürk'ün partisine karşı yarışanlar konumuna koyuyor. Dahası, Özel, Atatürkçülük vizyonunu muğlak bırakarak CHP'ye "Atatürk'ün prensiplerinden uzaklaşma" eleştirilerini davet ediyor. "Atatürk'ün partisi bunu da mı yapar?" suçlamasına alan açar.

"İYİ PARTİ VE ESKİ ALTILI MASA BİLEŞENLERİNİN ALEYHİNE DURUM"

Günümüzde "sol politikalarla sağa açılan, Kürt ve Alevi kimlik siyaseti yapan" CHP'nin nasıl bir Atatürkçülük yorumu getirdiği belli değil. Tutarlı bir söylem birlikteliği oluşmuyor. Solculuk gibi Atatürkçülüğün de güncel anlamının ne olduğunu netleştirmenin önemsenmediği açık. Hatta Atatürkçülüğün sembolik düzlemde tutulması ve içeriğin muğlak bırakılması bir taktik de olabilir. Neticede Özel'in söylemi ideoloji ve kimlik konularını öne çıkarıyor. Bu, CHP ve HDP lehine bir tercih olabilir ancak İyi Parti ve eski Altılı Masa bileşenlerinin aleyhine.