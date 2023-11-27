Kılıçdaroğlu’ndan sonra sıra Akşener’de! Ekrem İmamoğlu’nun İYİ Parti içindeki kuşları! Mikser misali...

Meral Akşener'e ittifak dayatmasına Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de dikkat çekti. Selvi, 27 Kasım 2023 tarihli köşe yazısında, "Seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye eden irade, şimdi Meral Akşener için harekete geçmiş olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN MİNİK KUŞLARI PARTİDE

İttifaksız seçime gireceklerini açıkladıktan sonra partinin karıştığını belirten Akşener'in bu konuda önemli bir tespit yaptığına dikkat çeken Selvi, "İYİ Parti'de bir anda düğmeye basılmış gibi her şeyin bir anda patlak vermesi size normal geliyor mu? Zamanlama ilginç değil mi? İYİ Partili bir milletvekili, "Ne zaman ki biz aramızda partinin ittifaksız seçime girme kararını eleştiriyoruz. Ne zaman ki 'İstanbul ve Ankara'da ittifak yapılmalı' diye konuşuyoruz. Yarım saat geçmiyor, Ekrem İmamoğlu'nun ekibi irtibat kuruyor. İmamoğlu'na yakın medya, ittifakı savunan arkadaşlarımızı buluyor. 'Siz böyle konuşmuşsunuz' diyor. Biz de şaşırıyoruz nasıl haberleri oluyor?" demişti." ifadelerini kullandı.