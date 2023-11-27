Kılıçdaroğlu'ndan sonra sıra Akşener'de! Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti içindeki kuşları! Mikser misali...
İYİ Parti taviz ve para transferi iddialarıyla çalkalanırken, özellikle CHP medyası Akşener'i ittifaka yeniden dönmesi konusunda zorluyor. Partiyi karıştıran elin Ekrem İmamoğlu olduğu da iddia edilirken İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu sonrası Akşener'i de "yeme" hevesinde olduğu iddia edildi. Ayrıca İYİ Parti içinde Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olduğu görülürken, İmamoğlu'nun partiyi mikser gibi karıştırmaya çalıştığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında İYİ Parti'de üst üste yaşanan istifaların yanında para transferi iddialarıyla çalkalanıyor.
"KAZIK ATAN HERKESİ BURADAN SİLECEĞİM"
Parti içinde kriz giderek büyürken, TBMM kürsüsünden parti içine "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim" resti çekti.
TACİZ İDDİALARI BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Takip eden süreçte Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar yönetildi.
CHP MEDYASININ HEDEFİ AKŞENER
Bu gelişme üzerine Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı İYİ Parti'nin kucağına bıraktı.
Bu gelişmeler yaşanırken, CHP medyasından İsmail Saymaz, Fatih Portakal, Rahmin Turan gibi isimler İYİ Parti'nin ittifaksız şekilde seçimlere girmesi durumunda dağılacağını belirtirken, Akşener'in de koltuğunu koruyamayacağından dem vurdu.
Meral Akşener'e ittifak dayatmasına Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de dikkat çekti. Selvi, 27 Kasım 2023 tarihli köşe yazısında, "Seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye eden irade, şimdi Meral Akşener için harekete geçmiş olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NUN MİNİK KUŞLARI PARTİDE
İttifaksız seçime gireceklerini açıkladıktan sonra partinin karıştığını belirten Akşener'in bu konuda önemli bir tespit yaptığına dikkat çeken Selvi, "İYİ Parti'de bir anda düğmeye basılmış gibi her şeyin bir anda patlak vermesi size normal geliyor mu? Zamanlama ilginç değil mi? İYİ Partili bir milletvekili, "Ne zaman ki biz aramızda partinin ittifaksız seçime girme kararını eleştiriyoruz. Ne zaman ki 'İstanbul ve Ankara'da ittifak yapılmalı' diye konuşuyoruz. Yarım saat geçmiyor, Ekrem İmamoğlu'nun ekibi irtibat kuruyor. İmamoğlu'na yakın medya, ittifakı savunan arkadaşlarımızı buluyor. 'Siz böyle konuşmuşsunuz' diyor. Biz de şaşırıyoruz nasıl haberleri oluyor?" demişti." ifadelerini kullandı.
MİKSER GİBİ PARTİYİ KARIŞTIRIYOR
Selvi, parti içinde İmamoğlu'nun doğrudan irtibatlı olduğu isimler bulunduğunu da yazdı. Bunların minik kuşlar olarak değerlendirildiğin belirten Selvi, "Ekrem İmamoğlu'nun parmağı İYİ Parti'nin içinde. Partiyi mikser gibi karıştırıyor. Amaç Meral Akşener'i diz çöktürmek ve ittifak yapmaya zorlamak olabilir mi? Meral Hanım; Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu hafife aldı, siyasi hayatıyla ödedi. Siz aman dikkatli olun." diyerek CHP ekibinin Akşener'e diz çöktürmeye çalıştığını belirtti.
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