Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener hakkında flaş açıklamalar: Konda tamamen oyuncağı yapıldı
CHP yandaşı Kemal Özkiraz, İYİ Parti'nin seçim anketlerinde kendilerini yüksek gösterme karşılığında kendisine para teklif ettiğini söyledi. Özkiraz, Bekir Ağırdır'ın sahibi olduğu KONDA Araştırma'nın Fatih Akşener'in oyuncağı olduğunu ifade etti. Ayrıca Özkiraz, KONDA'da Fatih Akşener'in yazdığı anket sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
İYİ Parti, 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ardından büyük bir kaos yaşıyor.
DİKBAYIR İÇİN "TACİZ" İDDİASI
Son olarak ise İP'te taciz iddiasıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ümit Dikbayır'ın deprem yaratan sözleri siyaset arenası alevlendirdi.
İYİ PARTİ'DE KAYIP 132 MİLYON TL
Partinin bir dönem kasası olan Dikbayır, seçim sonrası "Partide para yok" diyerek vekillerden para istendiğini ancak kendisi kurultayda görevi teslim ederken kasada 132 milyon TL olduğunu iddia etti.
Dikbayır'ın bir diğer dikkat çeken açıklaması ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener hakkında idi.
Dikbayır, Fatih Akşener'in parti işlerinde çok etkin olduğunu ifade ederek, "Bizim partimizin seçim kampanyasını her anlamda Fatih Akşener yönetti. Nedenini bilmiyorum. Böyle bir şey olur mu? Biz bu ülkenin refahı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu parti kimsenin oyun alanı değil. Seçime gidiyoruz, seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor. İtiraz ettiğimiz ödemelerle alakalı." dedi.
PARTİ POŞETLERİNDE KİRLİ PARA TRAFİĞİ
"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim" diyen Dikbayır "Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış" açıklamasında bulundu.
"KONDA FATİH AKŞENER'İN OYUNCAĞI YAPILDI"
Dikbayır'ın bu açıklamalarının ardından bir diğer iddia da CHP yandaşı anketçi Kemal Özkiraz'dan geldi. Özkiraz, Ümit Dikbayır'ın "Parti aile şirketine döndü" sözlerini doğrulayarak KONDA Araştırma'nın Fatih Akşener tarafından yönetildiğini söyledi.
Özkiraz, "Şirket Fatih Akşener'in oyuncağı yapıldı" ifadelerini kullanarak, "Bekir Ağırdır devre dışı bırakılarak, Konda araştırma tamamen Fatih Akşener'in oyuncağı yapıldı. Konda'nın oğul Akşener tarafından yazılan anketleri iyi partinin sosyal medya ajansı tarafından reklam olarak haber hesaplarına yayınlatıldı." dedi.
AKŞENER VE KURMAYLARINDAN ANKET OYUNU
Seçimlerden önce siyaset kulislerinde İYİ Parti'nin yüzde 17'lik oyunu beğenmeyip Konda'ya para akıtarak istediği yüzdelikleri yayınlattığı konuşuluyordu. İşte detaylar...
Geride bıraktığımız günlerde İYİ Partili İbrahim Özkan, KONDA imzalı Aralık 2022 tarihli seçim anketini paylaşmış ve İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 19,6 olduğunu iddia etmişti.
CHP FONDAŞI: İYİ PARTİ TÜRKİYE'DE HİÇBİR ANKETTE BU ORANI YAKALAYAMAZ
Bu anket sonrası CHP fondaşı Enver Aysever, hem İYİ Parti'ye hem de KONDA'yı deyim yerindeyse yaylım ateşine tutmuştu.
Aysever, "Meral Akşener kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimini getirecek her türlü saha hazırlığına girişti" diyerek Türkiye'deki hiçbir ankette İYİ Parti'nin bu rakamlara ulaşamayacağını belirtmişti.
Diğer yandan KONDA imzalı Ocak 2023 anketi bir sosyal medya platformu aracılığıyla duyuruldu. Aralık ayında yüzde 19,6 olarak açıklanan İYİ Parti'nin oranı 31 Ocak 2023 tarihli ankette %17.9 verisiyle aktarıldı.
İYİ Parti'nin CHP yandaşlarının bile tepkisini çeken şişirilmiş oy oranlarının gölgesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İYİ PARTİ'DEN KÖTÜ MANİPÜLASYON
Buna göre; KONDA'nın Ocak 2023 anketinde abonelerine gönderdiği sonuçlarda İYİ Parti'nin oranı açıklanan %17.9 oranının altında yer alıyor.
Bu durum Akşener ve kurmaylarını tatmin etmeyince devreye para karşılığında paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları sokuldu. Böylelikle DarkWeb isimli Twitter hesabında İYİ Parti'nin oranı %17.9 olarak ilan edildi. Son ankette CHP'den ve AK Parti'den oy azaltıp İYİ Parti'ye eklendiği de konuşulanlar arasında. Öte yandan fonlayarak yaptırdığı anket sonucunda bile umduğunu bulamayan İYİ Parti'nin içerisine düştüğü vahim durum bir kez daha gözler önüne serildi.
DarkWeb isimli sosyal medya platformunun geçtiğimiz ay "İYİ Parti, CHP ile farkı eritiyor" algısıyla yaptığı paylaşım ise iddiaları güçlendirecek tarzda.
Peki, KONDA'nın İYİ Parti oylarını şişirdiği anketlerinin aksine diğer anket oranları ne ifade ediyor? İşte ayrıntılar...
ALF ARAŞTIRMA KASIM AYI ANKET SONUÇLARI
AK Parti: Yüzde 29,4
CHP: Yüzde 28,1
İYİ Parti: Yüzde 13,1
HDP: Yüzde 8,3
MHP: Yüzde 6,7
AKSOY ARAŞTIRMA'NIN KASIM ANKETİ
AK Parti yüzde 32,9
CHP yüzde 28,7
İYİ Parti yüzde 13,9
HDP yüzde 11
MHP yüzde 7,8
AVRASYA ANKET (29 EKİM-6 KASIM)
CHP % 30.6
AK Parti %30
İYİ Parti:% 13.3
HDP %11.3
MHP %6.8
DEVA %3.4
ORC ARAŞTIRMA ARALIK ANKETİ
AK PARTİ %30,8
CHP %24,0
İYİ Parti %17,1
HDP %7,3
MHP %7,0
PİAR Araştırma şirketinin 7-9 Ocak aralığında yaptığı ankette İYİ Parti'nin oy oranı İyi Parti'nin oy oranı %14,3 olarak açıklandı.
"İYİ PARTİLİ BEKER FONLUYOR" İDDİASI
Tarhan Erdem'in hayatını kaybetmesi sonrası Bekir Ağırdır genel müdürlükten ayrıldı.
İYİ Parti'nin oy oranlarının şişirilmesi bu durumu destekler nitelikte bir detay olarak karşımıza çıkıyor.
Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti'nin şişirilmiş oylarına tepki gösteren fondaş Enver Aysever şu ifadeleri cümleleri kurmuştu:
Bu türden anketleri daha çok göreceksiniz. Açıkla bakalım Konda... Konda kimin Bekir Ağırdır'ın... Seçime giderken her zaman olduğu gibi açıklaması yapılmayan, kaynağı belirtilmeyen bir takım operasyonların içinde bulunan örneklerden biri.
ALMAN DERNEĞİNDEN FONLU
Yine KONDA kurucularından Bekir Ağırdır'ın Türkiye'de bölücü yapıları desteklemesiyle tanınan Alman Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin Türkiye temsilciliğinde görev alıyor.
Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin manipülatif anketleriyle tanınan KONDA'ya fon yağdırdığı da bilinen bir gerçek.
ANKET ÖNCE İYİ PARTİ'YE GÖNDERİLDİ
KONDA'nın anketlerinden çıkan sonucu önce İYİ Parti'ye gönderdiği ortaya çıktı. İYİ Parti'nin, AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın oyunu düşürüp, kendilerine eklettiği deşifre oldu.
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