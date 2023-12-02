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AK Parti temayül yoklaması sonuçları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları 2024 ne zaman belli olacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2023
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AK Parti temayül yoklaması sonuçları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları 2024 ne zaman belli olacak?

"AK Parti temayül yoklaması sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. AK Parti, 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik aday belirleme sürecinde önemli bir adımı geride bıraktı. Temayül yoklaması geçtiğimiz 26 Kasım tarihinde, tüm illerde saat 10.00-16.00 arasında gerçekleştirildi. Peki, AK Parti belediye başkan adayları 2024 ne zaman belli olacak? İşte haberin ayrıntıları...

"AK Parti temayül yoklaması sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son olarak 2019 yılında gerçekleştirilen il ve ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin ardından, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu seçimle birlikte belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. İşte AK Parti temayül yoklaması sonuçları son durum!

AK PARTİ TEMAYÜL YOKLAMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Kasım Pazar günü tamamlanan temayül oylamasının akabinde konuşan AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanı'mız, "Kararı veren komisyon oluşturuldu, buyurun' dediğinde biz de bütün hazırlıklarımızla o masada yerimizi alacağız.

Cumhurbaşkanı'mızın başkanlık yaptığı o komisyon da kararını verecek. O tam ne zaman başlar bilmem ama henüz başlamadı" ifadesinde bulundu. Adaylık takviminin önümüzdeki ay itibariyla netleşmesi bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

AK Parti'de 2024 yerel seçimleri için belediye başkan aday adayları arasında temayül yoklaması yapıldı. Başkan Erdoğan, adayların açıklanacağı tarihi ise şu sözlerle duyurdu:

"Bir defa 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız."

TEMAYÜL YOKLAMASI NEDİR?

Temayül yoklaması, bir topluluğun veya bir grup insanın belirli bir konu veya sorun hakkında görüşlerini veya tercihlerini ölçmek amacıyla yapılan bir anket veya anket türüdür.

Temayül yoklamaları genellikle bir organizasyon, siyasi parti, sendika, dernek veya topluluk içindeki üyelerin veya katılımcıların düşüncelerini belirlemek, kararlar almak veya bir konuda netlik sağlamak için kullanılır.

Özellikle siyasi partiler için, temayül yoklamaları aday seçimi veya politika belirleme süreçlerinde önemli bir araç olabilir.

Katılımcıların görüşleri toplanarak, parti veya organizasyonun gelecekteki adımları belirlenebilir.

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