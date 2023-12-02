AK Parti temayül yoklaması sonuçları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları 2024 ne zaman belli olacak?

TEMAYÜL YOKLAMASI NEDİR?

Temayül yoklaması, bir topluluğun veya bir grup insanın belirli bir konu veya sorun hakkında görüşlerini veya tercihlerini ölçmek amacıyla yapılan bir anket veya anket türüdür.

Temayül yoklamaları genellikle bir organizasyon, siyasi parti, sendika, dernek veya topluluk içindeki üyelerin veya katılımcıların düşüncelerini belirlemek, kararlar almak veya bir konuda netlik sağlamak için kullanılır.