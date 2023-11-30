Akşener klasiği! Meral Akşener ile Özgür Özel ittifak pazarlığına oturuyor





CHP'YE SERT GÖNDERME

Ziyaret talebini kabul ederek, Özel'in 'ittifak pazarlığı' teklifine örtülü onay veren Akşener, bir yandan da eski ortaklarını eleştiri yağmuruna tuttu. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Bu iktidara karşı hiçbir başarı gösterememiş olanlar, bugün kendi sebep oldukları başarısızlığın faturasını İYİ Parti'ye kesmeye çalışıyor" sözü ile gündem oldu.