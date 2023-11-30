Akşener klasiği! Meral Akşener ile Özgür Özel ittifak pazarlığına oturuyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir yandan CHP'yi topa tutarak, "İYİ Parti, sırtını ittifaklara dayayıp yan gelip yatmak için kurulmadı" derken diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ittifak pazarlığına oturuyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son grup toplantısında bir kez daha CHP'yi topa tutarak, "İYİ Parti, sırtını ittifaklara dayayıp yan gelip yatmak için kurulmadı" dedi.
Bu sözlere rağmen Akşener'in bu sabah CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırlayıp ikili arasında ittifak konusunda karşılıklı yoklamalarda bulunulacağı ortaya çıktı. Ziyaretin ana gündem maddesinin yerel seçimler olduğu bildirildi.
İstanbul ve Ankara'yı elinde tutabilmek için İYİ Parti'ye muhtaç olan CHP, aradaki buzları eritebilmek amacıyla son haftalarda atağa geçti. İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener ile telefonda görüştü. Ardından ise ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'ye giderek gergin havayı yumuşatmaya çalıştı.
CHP'de 3. adım Özgür Özel'den geldi. Akşener'den randevu talep eden Özel'in bu sabah saat 10.30'da İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edeceği öğrenildi.
CHP'YE SERT GÖNDERME
Ziyaret talebini kabul ederek, Özel'in 'ittifak pazarlığı' teklifine örtülü onay veren Akşener, bir yandan da eski ortaklarını eleştiri yağmuruna tuttu. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Bu iktidara karşı hiçbir başarı gösterememiş olanlar, bugün kendi sebep oldukları başarısızlığın faturasını İYİ Parti'ye kesmeye çalışıyor" sözü ile gündem oldu.
"YÜZDE 60 BORAZANLIĞI YAPANLAR..."
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60 ile kazanacağını iddia eden CHP'nin fondaş medyasını da boş geçmeyen Akşener, "Dün yüzde 60 borazanlığı yapanlar bugün çıkıp utanmadan İYİ Parti analizleri kasıyorlar. Onların attığı çamur bize yapışmaz" şeklinde konuştu.
MASAYA DÖNMÜŞTÜ
Bir kez daha yerel seçimlere ittifaksız gireceklerinin sinyalini veren Akşener, "İYİ Parti, sırtını ittifaklara dayayıp yan gelip yatmak için kurulmadı. Yeni, hür ve müstakil bir zemin inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Akşener'in bu sözlerine rağmen bugün Özgür Özel ile yapacağı görüşme siyaset gündemine oturdu. 3-6 Mart krizinde masadan kalkıp tekrar oturan Akşener'in bu kez de ittifak yoklamasına kapı aralayacağı tahmin ediliyor.
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