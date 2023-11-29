Aktörler farklı hikaye aynı! İYİ Parti ile CHP yeniden pazarlık masasına oturuyor! Bu ne yaman çelişki Akşener?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile ittifaklarının sonlandığını açıklasa da CHP'de yaşanan genel başkan değişikliği sonrasında yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Akşener bugün yaptığı konuşmada "İYİ Parti, ittifaklara dayanıp yan gelip yatmak için de kurulmadı." dese de Özgür Özel ile görüşerek yeni bir ittifakın başlangıcını yapabilir. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbşaşkanlığı seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenik düşmekle suçlayarak ittifakın sona erdiğini ve yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını duyurdu.
ÖZEL İYİ PARTİ'YE YANLADI
Ancak CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalmayı kabul eden ve genel başkan olan Özgür Özel, yaptığı her açıklamada Meral Akşener'e yeni bir ittifak için mesaj gönderdi.
Sadece İYİ Parti'ye ittifak konusunda yanlamayan Özel, HEDEP ile de Kılıçdaroğlu döneminde olduğu gibi ittifak için kapıyı açtı.
"YENİ BİR SAYFA AÇALIM"
Özel yaptığı açıklamada Akşener'e mesaj gönderirken "Yeni bir sayfa bizim partide açıldı. Biz de yeni bir sayfa açalım. Geçmişte neyi doğru yaptıysak onu tekrar edelim, neyi yanlış yaptıysak ondan ders alalım demek, CHP'nin yeni genel başkanının kaçınamayacağı bir görev" dedi.
"MERAL ABLAMLA..."
Özel seçilmesinin ardından "Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de üzerime ne düşüyorsa yapacağım" ifadeleriyle Akşener'e mesaj gönderdi.
İLK HAMLE YAVAŞ
ABB Başkanı Mansur Yavaş da Meral Akşener ile görüştü ama umduğunu bulamadı. Kısa süren temas sonrası Yavaş'ın surat ifadesindeki gerginlik dikkat çekerken "Sadece yeni genel başkanımızın selamını getirdim" açıklamasını yaptı.
EKREM İMAMOĞLU TELEFONLA DARLIYOR
Öte yandan Meral Akşener'i masaya çekmeye çalışmak için en çok çırpınan ismin Ekrem İmamoğlu olduğu biliniyor. "İstanbul ittifakının kurarım" diyerek hem HDP'ye hem İYİ Parti'ye sıcak görünmeye çalışan Ekrem İmamoğlu'nun Akşener ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
İTTİFAKSIZ SEÇİM VURGUSU
Özgür Özel'le yapacağı görüşme öncesi el yükselten Akşener, CHP'yi yerden yere vurdu. Yine 'ittifaksız seçim' vurgusu yapan Akşener, "Yeni, hür ve müstakil bir zemin inşa etmek için; tüm gücümüzle mücadele etmeye, devam edeceğiz!" şeklinde konuştu.
CHP'YE 'İYİ' VURDU
CHP'nin AK Parti iktidarına karşı hiçbir başarı gösteremediğini belirten Akşener, "Dün bu iktidara karşı, hiçbir başarı gösterememiş olanlar bugün kendi sebep oldukları başarısızlığın faturasını İYİ Parti'ye kesmeye çalışıyorlar. Kurdukları, "Al gülüm, ver gülüm" çarkına, çomak sokulsun istemiyorlar. İşte bu yüzden de dün yüzde 60 borazanlığı yapanlar bugün çıkıp utanmadan, İYİ Parti analizleri kasıyorlar. Ancak şunu unutuyorlar ki; Onların attığı çamur, bize yapışmaz. Onların sürdüğü balçık, İYİ Parti güneşini sıvayamaz. Onların estirdikleri fırtınalar, bizden, toz dışında bir şey alamaz!" ifadelerini kullandı.
"İTTİFAKLARA DAYANIP YAN GELİP YATMA YERİ DEĞİL"
Akşener ayrıca "İYİ Parti; birilerinin kariyer basamağı olsun diye kurulmadı. İYİ Parti, siyaset simsarlarının kirli düzeni sürsün diye kurulmadı. İYİ Parti, ittifaklara dayanıp yan gelip yatmak için de kurulmadı." dedi.
"ÖZEL" TEKLİF
Toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Sayın Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim. Bilmiyorum gerisini" dedi.
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