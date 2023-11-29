Aktörler farklı hikaye aynı! İYİ Parti ile CHP yeniden pazarlık masasına oturuyor! Bu ne yaman çelişki Akşener?

ÖZEL İYİ PARTİ'YE YANLADI

Ancak CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalmayı kabul eden ve genel başkan olan Özgür Özel, yaptığı her açıklamada Meral Akşener'e yeni bir ittifak için mesaj gönderdi.

Sadece İYİ Parti'ye ittifak konusunda yanlamayan Özel, HEDEP ile de Kılıçdaroğlu döneminde olduğu gibi ittifak için kapıyı açtı.