İYİ Parti’de FETÖ hakimiyeti! Akşener’in yakasını bırakmayacak sorular...

İYİ PARTİ VE FETÖ

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemdeki tavrını ve partinin FETÖ ile olan bağını yazdı.

İYİ Parti'de yaşanan istifalar, kayıp 132 milyon, dağıtılan paralar partideki çürümüşlüğe işaret etse de olayın bütününü anlatmaya yetmiyor.

KİM OPERASYON YAPIYORSA AÇIKLAMALI

Süreci bu kadar karmaşık hâle getiren de bizzat Meral Akşener. Çıkıp açık açık, "Bize şunlar şunlar operasyon çekiyor" diyemediği gibi yaptığı açıklamalarla işleri daha da karıştırıyor.

"TEOMAN KOMAN'IN TALEBESİ"

O açıklamaları arasında biri var ki, üzerinde mutlaka durulması gerekiyor:

"Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhşun ötesi... Öksüz kızları çalıştırıyorlar. Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için İyi Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz."