İYİ Parti'de FETÖ hakimiyeti! Akşener'in yakasını bırakmayacak sorular...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisindeki para transferi ve taciz iddialarını es geçerken, SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür İYİ Parti içindeki FETÖ iddialarına yönelik bir köşe yazısı kaleme aldı. "İyi Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var." sözlerini anımsatan Övür "Para pul ilişkileri bir yana Akşener, öncelikle partisine yönelik psikolojik harbi kimlerin yürüttüğünü ve Koman'ın nasıl talebesi olduğunu mutlaka açıklamalı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenirken Bay Kemal'i nefsine yenik düşmekle suçladı. Akşener 2024 yılındaki yerel seçimlerde ise ittifak yapmayacaklarını ifade ederken, her ilde ayrı adaylarla seçime gireceklerini ifade etti.
MASAYA OTURUYORLAR
Ancak CHP'de yaşanan genel başkan değişimi sonrasında Özgür Özel koltuğa otururken gölgesinde olduğu Ekrem İmamoğlu ile birlikte yaptığı açıklamalarla İYİ Parti'ye sinyal gönderip masaya oturtma derdine düştü.
Nitekim ittifakı kesin bir dille reddeden Akşener, kendisine "Meral Ablam" diyen Özgür Özel ile pazarlık için masaya oturuyor.
PARA TRANSFERİ VE TACİZ İDDİALARI...
Diğer yandan İYİ Parti'de para transferi iddiaları ve taciz iddiaları da gündemdeki yerini korurken Meral Akşener bu iddialara yanıt vermek yerine karmaşık açıklamalar yapmaya devam ediyor.
İYİ PARTİ VE FETÖ
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemdeki tavrını ve partinin FETÖ ile olan bağını yazdı.
İYİ Parti'de yaşanan istifalar, kayıp 132 milyon, dağıtılan paralar partideki çürümüşlüğe işaret etse de olayın bütününü anlatmaya yetmiyor.
KİM OPERASYON YAPIYORSA AÇIKLAMALI
Süreci bu kadar karmaşık hâle getiren de bizzat Meral Akşener. Çıkıp açık açık, "Bize şunlar şunlar operasyon çekiyor" diyemediği gibi yaptığı açıklamalarla işleri daha da karıştırıyor.
"TEOMAN KOMAN'IN TALEBESİ"
O açıklamaları arasında biri var ki, üzerinde mutlaka durulması gerekiyor:
"Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhşun ötesi... Öksüz kızları çalıştırıyorlar. Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için İyi Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz."
O AÇIKLAMA HERKESİ ŞAŞIRTTI
Fuhuş iddiasından psikolojik harbe ve Teoman Koman'a kadar gitmek enteresan yaklaşım. 28 Şubat darbecilerine "direnmekle" övünen Akşener'in, Gladyo'nun yerli ayağı eski MİT Müsteşarı, 28 Şubat generali Teoman Koman'ın talebesi olduğunu açıklaması herkesi şaşırttı.
FETÖ İLE İRTİBATLI...
Para pul ilişkileri bir yana Akşener, öncelikle partisine yönelik psikolojik harbi kimlerin yürüttüğünü ve Koman'ın nasıl talebesi olduğunu mutlaka açıklamalı. Çünkü bu itiraf başka bir ilişki ağıyla, iç kargaşa ve darbeler konusunda maharetli NATO destekli Gladyo'nun son versiyonu FETÖ'yle irtibatlı.
İYİ PARTİ'DE FETÖ İZLERİ
FETÖ'nün İyi Parti'de etkili olduğu biliniyor. Bunu da sadece İyi Parti karşıtları değil, bizzat partinin Koray Aydın ve Ümit Özdağ gibi kurucuları seslendirdi. Hatta birkaç gün önce yine İyi Parti kurucularından İsmet Koçak, Haber Global'de söyledi:
"İyi Parti'de FETÖ hâkimiyeti var." Ortada garip bir durum olduğu çok açık. Hem FETÖ'nün etkili olduğu bir partiden söz ediliyor hem de o partinin başındaki isim Gladyovari bir psikolojik harple karşı karşıya kaldığını söylüyor. Önlem olarak da eski Gladyocu Koman'ın talebesi olduğunu hatırlatıyor. Akşener gerçekten partisinin "müstakil" olmasını mı istiyor yoksa tipik FETÖ yöntemiyle kafaları mı karıştırıyor? Kendisi açıklarsa partisine de iyilik etmiş olur, aksi hâlde bu sorular yakasını bırakmaz.
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