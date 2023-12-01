Ekrem İmamoğlu yine tatili özlemiş! Tatillerin belediye başkanı yine bunalmış: Aheste aheste gezmeyi özledim

DEPREMDE SOLUĞU ERZURUM'DA ALDI

Diğer yandan Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bölgeye gönderilen İmamoğlu, deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ardından soluğu Erzurum'da aldı.

"BANA TATİL YAPMAK YAKIŞIYOR"

Yaptığı tatillerle sürekli gündem olan hatta 'Bana Tatil yapmak da yakışıyor' diyen Ekrem İmamoğlu fırsatı yine kaçırmadı. Palandökende karın keyfini çıkaran Ekrem İmamoğlu, Elazığ depreminin üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen keyfinden vazgeçmeyerek tatilinin keyfini çıkardı.