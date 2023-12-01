Ekrem İmamoğlu yine tatili özlemiş! Tatillerin belediye başkanı yine bunalmış: Aheste aheste gezmeyi özledim
İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmak yerine her fırsatta tatile kaçan Ekrem İmamoğlu, yoğun kar yağışı esnasında balıkçıya giderek vatandaşların yoğun tepkisini çekmişti. İmamoğlu ayrıca Elazığ'da yaşanan depremin ardından bölgeye yaptığı ziyarette Erzurum'a giderek kayak yaparken bulduğu her fırsatta tatilini ihmal etmemişti. İstanbul'u tamamen başı boş bırakan İmamoğlu katıldığı canlı yayında yaptıklarıyla çelişen ifadeler kullandı. İBB Başkanı İmamoğlu "Aheste aheste gezmeyi özledim. Hep koştura koştura bir sorunu çözmeye veya bir projeye dönük çalışıyorum." ifadeleri kullandı. İşte detaylar...
Seçildiği günden beri İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmak yerine yaptığı tatillerle ve CHP içindeki olaylarıyla gündemden düşmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların tepkisini çekmeye devam ediyor.
İSTANBULLU BEZMİŞ DURUMDA
Otobüslerin yandığı, metrobüslerin bozulduğu İstanbul'da yağışlar sonrası altyapıdaki sorunlar nedeniyle yaşanan su baskınları da İstanbulluları bezdirmiş durumda.
KAR ESARETİNDE BALIK KEYFİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir adeta kar altındayken ve binlerce İstanbullu yollarda mahsur kalmışken lüks bir balıkçıya gidip yemek yemesi ve bunu "yemek molasındaydım" şeklinde yorumlaması büyük tepkilere neden olmuştu.
KENDİNE ÖZEL KAR KÜREME EKİBİYLE GİTTİ
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı esnasında şehrin en lüks balık restorantlarından birinde akşam yemeği yiyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restoranta ulaşım ulaşım sağlayacağı yolun İBB kar küreme ekipleri tarafından 10 dakikada bir olmak üzere açıldığı ve tuzlandığı görüntüler ortaya çıktı.
ŞEHRİ SEL VURDU İMAMOĞLU TATİLE ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kar felaketi sonrası İstanbul'u vuran sel felaketi esnasında da sahada olmak yerine tatilde olmayı tercih etti.
DEPREMDE SOLUĞU ERZURUM'DA ALDI
Diğer yandan Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bölgeye gönderilen İmamoğlu, deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ardından soluğu Erzurum'da aldı.
"BANA TATİL YAPMAK YAKIŞIYOR"
Yaptığı tatillerle sürekli gündem olan hatta 'Bana Tatil yapmak da yakışıyor' diyen Ekrem İmamoğlu fırsatı yine kaçırmadı. Palandökende karın keyfini çıkaran Ekrem İmamoğlu, Elazığ depreminin üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen keyfinden vazgeçmeyerek tatilinin keyfini çıkardı.
OY TOPLAMAK İÇİN YOLLARA DÜŞTÜ
Tüm bunların yanında Ekrem İmamoğlu seçimlerin olduğu dönemde İstanbul'daki tüm işlerini bırakarak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret etti. Bu süreçte başıboş bırakılan İstanbul'da sorunlar zirve yaparken, İmamoğlu yine şehri terk ederek bu sorunları görmezden geldi.
YETMEDİ Mİ BU KADAR TATİL?
Hiçbir kriz anında İstanbul'da bulunmayan İmamoğlu katıldığı canlı yayında yine gündem olacak açıklamalarda bulundu.
Sunucunun "Yıllardır yapamadığınız ne yapmayı özlüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Ekrem İmamoğlu "Aheste aheste gezmeyi. Hep koştura koştura bir sorunu çözmeye veya bir projeye dönük çalışıyorum." ifadeleri kullandı.
Sorun çözmek için koşturduğunu iddia eden İmamoğlu'nun bu cümlesi İstanbulluları güldürdü.
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