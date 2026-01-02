İsviçre’deki yılbaşı faciasında çarpıcı detay! 40 kişinin öldüğü yangının nedeni maytap mı?

İsviçre makamları, dün Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan ve 40'tan fazla kişinin ölümüne yol açan yangına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud, Valais Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard, Emniyet Müdürü Frederic Gisler ve Kurtarma Servisi Müdürü Fredy-Michel Roten, söz konusu yangına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

MAYTAPLI MUMLARDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR

Başsavcı Pilloud, görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri incelemeleri sonucunda; barda çıkan yangının, yılbaşını kutlayan kişilerin tavana yakın tuttukları şampanya şişelerine yerleştirilen maytaplı mumlardan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi.

Yangının çıkmasında güvenlik ihmali olup olmadığına ilişkin bar sahiplerinin sorgulanmasının devam ettiğini ifade eden Pilloud, soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Pilloud, yangının çıktığı barda tam olarak kaç kişinin bulunduğunu bilmediklerini söyledi.

50 KADAR YARALI AVRUPA'DAKİ HASTANELERE GÖNDERİLECEK

Başsavcı, yangının hızla yayılmasına neden olduğu değerlendirilen köpük benzeri yalıtım malzemesinin de soruşturmanın konusu olduğunu, ancak şu aşamada bu malzemenin standartlara uyup uymadığını söyleyemeceğini kaydetti.

Kanton Meclisi Başkanı Reynard, yaşanan trajedi karşısında dayanışmanın sürdüğünü ve yaralıların en hızlı şekilde kimlik tespitinin yapılması için seferber olduklarını vurguladı. Reynard, yaralıların tedavisinin sürdüğünü ve 50 kadar yaralının diğer Avrupa ülkelerindeki hastanelere sevk edileceğini kaydetti.

Yangında ölü sayısının 40'tan fazla olduğunu teyit eden Reynard, "(Hayatını kaybedenler için) Gelecek cuma Crans-Montana'da bir anma töreni düzenleyeceğiz." dedi.