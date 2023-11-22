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FETÖ'ye şok operasyon! Kapatılan Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı

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Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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FETÖ’ye şok operasyon! Kapatılan Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı

Son dakika... İzmir Çeşme'de MİT ve İzmir Emniyeti’nin ortak operasyonunda terör örgütü FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda; FETÖ/PDY kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, örgüt yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden firari Mehmet Kamış yapılan çalışmalar neticesinde Çeşme'de yakalandı.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

CHP'LİLER ZAMAN GAZETESİ'Nİ ZİYARET ETMİŞ KAMIŞ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

15 Temmuz 2016'daki kalleş darbe girişimi öncesi o dönem CHP'de Medya Komisyonu'nda görevli CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu ve Milletvekili Eren Erdem, hain terör örgütü FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'ni ziyaret etmişti.

(Fotoğraf: 2 Eylül 2015)

CHP'liler ziyaret sırasında Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Aksiyon Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu ve Zaman Gazetesi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kamış'la da görüşmüştü.




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