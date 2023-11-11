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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenine 15 yıl hapis talebi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2023
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğenine 15 yıl hapis talebi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen ile eşi Mustafa Çamyar hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Esenyurt'ta yakalanan ikili hakkında 15'er yıla kadar hapis talep edildi.

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