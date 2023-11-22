İşgalci İsrail Gazze’de mazlumları katlediyor! Türk hukukçular adalet arayışında! 3 klasörlük delil Lahey’e gidiyor

Katledilenlerin 5 bin 600'ünün çocuk, 3 bin 550'sinin de kadın olduğuna dikkati çeken Şamlı, "Muhtemelen katledilenlerin tamamına yakını sivil, masum insanlardır. Tek başına bu durum dahi işlenen suçun soykırım olduğunu göstermektedir." dedi.

Saldırıların ve kullanılan silahların mahiyetinden, saldırganların amacının bütün Gazzelileri yok etmek olduğunun anlaşıldığını vurgulayan Şamlı, "Saldırılar öylesine acımasız ki hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, mülteci kampları, pazar yerleri, konutlar, ambulanslar, evlerinden çıkartılarak göçe zorlanan yoldaki insanlar bombalanmakta, kitle imha silahlarıyla insanlar toplu olarak katledilmektedir." şeklinde konuştu.