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CHP ile HEDEP paslaşmalara başladı! CHP'nin teminatı sonrası doğu illerini "kürdistan" ilan edip nefret kustular...

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Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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CHP ile HEDEP paslaşmalara başladı! CHP’nin teminatı sonrası doğu illerini kürdistan ilan edip nefret kustular...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimler öncesi HEDEP'e yanlamaya çalışırken Kandil ittifaka onay verdi. HEDEPKK'dan yapılan açıklamada "Bizi insan gibi bir ittifak gücü olarak görün, açık, şeffaf ve resmi olun" ifadeleriyle CHP'ye yeşil ışık yakıldı. Özel ile HEDEP ağız birliği yaparken HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Doğu ve Güney Doğu'daki illerimizi 'kürdistan' ilan edip "Kayyumu 'kürdistan' coğrafyasından göndereceğimiz günler çok yakındır" dedi. Diğer yandan Bakırhan devletin Öcalan'la pazarlık masasına oturması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP ve HEDEP arasında tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi yeniden bir ittifak için ortam hazırlıkları başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı olan ve 'emanetçi' muamelesi gören Özgür Özel, Kılıçdaroğlu gibi Kandil'in uzantısı HEDEPKK ile ittifak yapmak istiyor.

CHP'DEN HEDEP'E TEMİNAT! MAVİ BONCUK DAĞITTI

Özel ilk önce "HEDEP'lilerle hiçbir sorunum yok, şeytanlaştırmam" dedi, sonra da "Gelin ittifak yapalım. Söz bu sefer şeffaf olacağız" teminatı verdi.

"Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var" diyen Özel "Kayyum işine kökten karşıyız" sözleriyle yerel seçim öncesi PKK'nın siyasi ayağı HEDEP'e mavi boncuk dağıttı.

HEDEP'TEN YANIT GECİKMEDİ

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'şeffaf ittifak ve kayyum' teminatına HEDEP'ten yanıt gecikmedi.

İTTİFAK İÇİN TEMİNAT ALDILAR DOĞU İLLERİNİ 'KÜRDİSTAN' İLAN ETTİLER

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Iğdır'da "Bizi insan gibi bir ittifak gücü olarak görün, açık, şeffaf ve resmi olun" sözleriyle CHP'yle ittifaka şartlı yeşil ışık yaktı.

"Kayyum işine kökten karşıyız" diyen Özgür Özel'den yüz bulan HEDEP'li Bakırhan, skandalda vites yükselterek Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan illerimizi 'Kürdistan' ilan etti. Bakırhan, "Bu kayyum zulmüne her yerde 'dur' diyeceğiz. Bu anlayışı en başta Iğdır olmak üzere Kürdistan coğrafyasından göndereceğimiz günler çok yakındır" dedi.

HEDEPKK'DAN CUMHURİYET DÜŞMANLIĞI

HEDEP'in Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ağzındaki bölücü baklayı ise sonra çıkardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, ikinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyet'e düşmanlık beslediğini aleni bir şekilde dile getiren Bakırhan, "Kürt sorunu var. Bu Cumhuriyetin geçmişi de baya lekelidir. Burada sayarsak saatlerce bunu bitiremeyebiliriz" şeklinde ifadeler kullandı.

Hatırlanacağı üzere 14 - 28 Mayıs seçimleri döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'na kesintisiz destek sunan HDP'li Sırrı Sakık da "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" diyerek tehditler savurmuştu.

"DEVLET ÖCALAN'LA PAZARLIK YAPSIN"

"Cumhuriyetin geçmişi lekeli" diyerek Cumhuriyete dil uzatan HEDEP'li Bakırhan, imha edilen PKK'lılara ağıt yakıp Kandil'le ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununun var olduğunu iddia etti. Skandalda vites yükselten Bakırhan, devletin Öcalan'la pazarlık masasına oturması gerektiğini savundu.

PKK MEDYASI: KAZANACIĞIMIZ GÜNLER YAKINDIR

Bakırhan'ın bu açıklaması PKK medyası tarafından "Kazanacağımız günler yakındır" ifadeleriyle haberleştirildi.

HEDEP: YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR

HEDEP vekili Cengiz Çandar da geçtiğimiz günlerde Gazi Meclis'in çatısı altında PKK'nın uzantısı YPG için "YPG terör örgütü değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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