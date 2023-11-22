CHP ile HEDEP paslaşmalara başladı! CHP'nin teminatı sonrası doğu illerini "kürdistan" ilan edip nefret kustular...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimler öncesi HEDEP'e yanlamaya çalışırken Kandil ittifaka onay verdi. HEDEPKK'dan yapılan açıklamada "Bizi insan gibi bir ittifak gücü olarak görün, açık, şeffaf ve resmi olun" ifadeleriyle CHP'ye yeşil ışık yakıldı. Özel ile HEDEP ağız birliği yaparken HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Doğu ve Güney Doğu'daki illerimizi 'kürdistan' ilan edip "Kayyumu 'kürdistan' coğrafyasından göndereceğimiz günler çok yakındır" dedi. Diğer yandan Bakırhan devletin Öcalan'la pazarlık masasına oturması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...
Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP ve HEDEP arasında tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi yeniden bir ittifak için ortam hazırlıkları başladı.
Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı olan ve 'emanetçi' muamelesi gören Özgür Özel, Kılıçdaroğlu gibi Kandil'in uzantısı HEDEPKK ile ittifak yapmak istiyor.
CHP'DEN HEDEP'E TEMİNAT! MAVİ BONCUK DAĞITTI
Özel ilk önce "HEDEP'lilerle hiçbir sorunum yok, şeytanlaştırmam" dedi, sonra da "Gelin ittifak yapalım. Söz bu sefer şeffaf olacağız" teminatı verdi.
"Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var" diyen Özel "Kayyum işine kökten karşıyız" sözleriyle yerel seçim öncesi PKK'nın siyasi ayağı HEDEP'e mavi boncuk dağıttı.
HEDEP'TEN YANIT GECİKMEDİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'şeffaf ittifak ve kayyum' teminatına HEDEP'ten yanıt gecikmedi.
İTTİFAK İÇİN TEMİNAT ALDILAR DOĞU İLLERİNİ 'KÜRDİSTAN' İLAN ETTİLER
HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Iğdır'da "Bizi insan gibi bir ittifak gücü olarak görün, açık, şeffaf ve resmi olun" sözleriyle CHP'yle ittifaka şartlı yeşil ışık yaktı.
"Kayyum işine kökten karşıyız" diyen Özgür Özel'den yüz bulan HEDEP'li Bakırhan, skandalda vites yükselterek Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan illerimizi 'Kürdistan' ilan etti. Bakırhan, "Bu kayyum zulmüne her yerde 'dur' diyeceğiz. Bu anlayışı en başta Iğdır olmak üzere Kürdistan coğrafyasından göndereceğimiz günler çok yakındır" dedi.
HEDEPKK'DAN CUMHURİYET DÜŞMANLIĞI
HEDEP'in Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ağzındaki bölücü baklayı ise sonra çıkardı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, ikinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyet'e düşmanlık beslediğini aleni bir şekilde dile getiren Bakırhan, "Kürt sorunu var. Bu Cumhuriyetin geçmişi de baya lekelidir. Burada sayarsak saatlerce bunu bitiremeyebiliriz" şeklinde ifadeler kullandı.
Hatırlanacağı üzere 14 - 28 Mayıs seçimleri döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'na kesintisiz destek sunan HDP'li Sırrı Sakık da "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" diyerek tehditler savurmuştu.
"DEVLET ÖCALAN'LA PAZARLIK YAPSIN"
"Cumhuriyetin geçmişi lekeli" diyerek Cumhuriyete dil uzatan HEDEP'li Bakırhan, imha edilen PKK'lılara ağıt yakıp Kandil'le ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununun var olduğunu iddia etti. Skandalda vites yükselten Bakırhan, devletin Öcalan'la pazarlık masasına oturması gerektiğini savundu.
PKK MEDYASI: KAZANACIĞIMIZ GÜNLER YAKINDIR
Bakırhan'ın bu açıklaması PKK medyası tarafından "Kazanacağımız günler yakındır" ifadeleriyle haberleştirildi.
HEDEP: YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
HEDEP vekili Cengiz Çandar da geçtiğimiz günlerde Gazi Meclis'in çatısı altında PKK'nın uzantısı YPG için "YPG terör örgütü değildir" ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TÜİK açıkladı, ilk sırada o il var! Türkiye'de yaşam süresi en uzun olan 10 şehir...
- KYK KREDİ ÖDEME GÜNLERİ 2023! KYK bursu ne zaman yatacak 2023? T.C kimlik no ile sorgula
- Müjde sabah saatlerinde geldi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi için ehemmiyetli tarihler: 19, 21, 23, 25, 28 Kasım...
- Zeytin çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Kahvaltıda 3 tane yutarsanız...
- VGM YÜKSEKÖĞRETİM BAŞVURU SONUCU 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? vgm.com.tr
- 22 KASIM DÖVİZ VE ALTIN KURU: Bugün altın ne kadar, düştü mü, kaç lira oldu? 1 Dolar, Euro, 22 ayar, gram, çeyrek, yarım...
- Canan Karatay mermer cilt reçetesini yazdı! Binbir para dökmeye gerek yok! Tek sabunla sivilce, leke, egzamayı bıçak gibi kesip atın!
- Spotify 2023 özeti ne zaman çıkacak, belli oldu mu? Spotify Wrapped nedir, hangi tarihte, nereden bakılır?
- Milli Maç şifresiz CANLI İZLE | 21 Kasım Galler-Türkiye maçı kesintisiz, donmadan, full HD, 4K kalite izleme ekranı!
- Sertap Erener'in gençlik sırrı ortaya çıktı! Meğer 58 yaşında 100 yaş iksiri dediği buymuş...
- Napolyon'u Akka'da tepetaklak eden Türk paşası! Öfkeden deliye döndü: "Türkler beni durdurmasaydı…"
- Ev hanımlarına müjde geldi! Emeklilik kapısı sonuna kadar aralandı! Devlet destekli az masraflı onay Meclis'te!