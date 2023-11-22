CHP ile HEDEP paslaşmalara başladı! CHP'nin teminatı sonrası doğu illerini "kürdistan" ilan edip nefret kustular...

HEDEPKK'DAN CUMHURİYET DÜŞMANLIĞI

HEDEP'in Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ağzındaki bölücü baklayı ise sonra çıkardı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, ikinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyet'e düşmanlık beslediğini aleni bir şekilde dile getiren Bakırhan, "Kürt sorunu var. Bu Cumhuriyetin geçmişi de baya lekelidir. Burada sayarsak saatlerce bunu bitiremeyebiliriz" şeklinde ifadeler kullandı.

Hatırlanacağı üzere 14 - 28 Mayıs seçimleri döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'na kesintisiz destek sunan HDP'li Sırrı Sakık da "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" diyerek tehditler savurmuştu.