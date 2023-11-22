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FETÖ'ye şok operasyon! Kapatılan Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı

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Giriş: 22.11.2023 14:57
İzmir Çeşme'de MİT ve İzmir Emniyeti’nin ortak operasyonunda terör örgütü FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı.
FETÖ’ye şok operasyon! Çeşme’de yakalandı
FETÖ'ye şok operasyon! Çeşme'de yakalandı
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