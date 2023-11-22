22 Kasım 2023, Çarşamba
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FETÖ'ye şok operasyon! Kapatılan Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı
İzmir Çeşme'de MİT ve İzmir Emniyeti’nin ortak operasyonunda terör örgütü FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı.