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Tunceli'de PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2023
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Tunceli’de PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin Eskirubayık Mahallesi Dinar Deresi bölgesinde "Şehit Savcı Murat Uzun Operasyonu" gerçekleştirdi.

Arazide özel eğitimli köpeklerin desteğinde arama yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanılan mağarayı tespit etti.

Mağaradaki aramalarda 1 BKC silah namlusu, 2 kitap, 5 büyük dolu tüp, çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri delil niteliği taşıyan malzemeye el koyup diğerlerini imha etti.

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