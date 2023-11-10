10 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MİT PKK-KCK'nın "uyuşturucu ticareti-kara para aklama" sözde sorumlusu Yadin Bulut'u öldürdü

MİT PKK-KCK'nın "uyuşturucu ticareti-kara para aklama" sözde sorumlusu Yadin Bulut'u öldürdü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
ABONE OL
MİT PKK-KCK’nın uyuşturucu ticareti-kara para aklama sözde sorumlusu Yadin Bulut’u öldürdü

Son dakika... MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu Yadin Bulut'u Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu "Rızgar Suvar" kod adlı Yadin Bulut'u etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Yadin Bulut, 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Hakurk-Avaşin'de faaliyetlerini sürdürdü.

Terör örgütü PKK/KCK'nın başlıca gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticareti ile kara para trafiğini yöneten sözde sorumlulardan olduğu belirlenen Yadin Bulut, uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiğinin öğrenilmesi üzerine MİT'in düzenlediği nokta operasyonla Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

MİT, PKK’lı terörist ’Tekoşin Cizre’yi öldürdü
Pembe odada ölüm randevusu! MİT’ten film gibi operasyon

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA