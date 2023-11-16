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Bakan Hakan Fidan: Batı Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe büründü

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Giriş Tarihi: 16.11.2023 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
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Bakan Hakan Fidan: Batı Gazze’deki vahşet karşısında sessizliğe büründü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’ya ziyarette bulunan Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze’deki İsrail katliamlarına sert tepki gösteren Bakan Fidan, "Vahim olan İsrail üstünde nüfuz sahibi Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir" ifadelerine yer verdi.

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