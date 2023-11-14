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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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