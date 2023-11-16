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İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili karar ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2023
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İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili karar ertelendi

Son dakika haberine göre İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Toplantıda karar çıkmazken hafta içi yeni görüşme tarihi belirlenecek.

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