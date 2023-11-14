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Kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı MİT tarafından etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2023
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Kırmızı kategoride aranan PKK’nın sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı MİT tarafından etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

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