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Son dakika: TSK 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 15.11.2023 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
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Son dakika: TSK 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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