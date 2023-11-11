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İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi sonrasında ortak bildiri! BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi sonrasında ortak bildiri! BM Güvenlik Konseyi’ne çağrı

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi sonrasında sonuç bildirgesi yayınlanırken "BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı alması talep edilmiştir" ifadeleri kullanıldı

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