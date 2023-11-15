Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup toplantısında tarihi açıklamalar! Noktayı koydu: İsrail bir terör devletidir

HER ALANDA GÜÇLÜ OLMAZSAK BİZE NEFES HAKKI DAHİ TANIMAZLAR

PKK'yı üzerimize salanların heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz. Bunu için önce beraberliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Bu birliği destekleyecek siyasi yapıya da sahip olmalıyız. Güçlü ordu olmazsa olmazımızdır. İyi yetişmiş polis, jandarma huzurumuzun teminatıdır. Etkinliği artırılmış istihbarat vazgeçilmezdir. Hepsinin tamamlayıcısı yatırıma istihdama dayalı sağlam bir ekonomidir. Diğer türlü bu topraklarda bize nefes almak hakkı dahi tanımazlar. 1 asır önce bunu Çanakkale'de yaşadık. Vatanımızın nasıl lime lime edilmeye çalışıldığını gördük. Zayıf düşersek bu barbarlığın çok kalleş şekilde tekerrür etmesine mani olamayız. Milletimizin istiklali için güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere herkese muvakkafiyetler diliyorum.

Netanyahu, iki tarafına bakan koymuş açıklama yapıyor. Zannediyor ki o bakanlar beni kurtaracak. Onlar da kendisi ile aynı istikamette yürümüyor. Netanyahu gidicidir. Bütün mesels dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Maalesef beklenen gelişmeler olmuyor. ABD başta olmak üzere batı hep birlikte maalesef ters yüz olarak bu duruma bakıyor. Fransa önce farklı sonra farklı açıklama yapıyor. Geri vitesa takıyor. Dürüst ol ya. Bir gün öyle bir gün böyle yapma. Flistin'dekilerin durumu gibi, istiyoruz ki dimdik dopru şekilde ama hiçbir zaman kalkıp da akşam başka sabah başka olmayın. Türkiye gibi olun.

İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİDİR

İnsanlarımızın huzuru, ekonomideki sıkıntıların çözümü, deprem bölgesinin ayağa kaldırılması en öncelikli başlıklarımızdır. Bunlara ilave İsrail vahşeti de gündemimizin en üst sıralarında yer alıyor. Batının desteğini alan İsrail katliamlarına 40 gündür devam ediyor. Hastaneleri, okulları kasıtlı olarak hedef alan İsrail bir şehri topyekun yok ediyor. Bir devlet terörü estiriyor İsrail. Gönlüm ferah olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun diyorlar. Seçim kazanan bir parti Hamas. Hakkını elinden aldılar. Kim aldı, yine İsrail ile Amerika birlikte aldı. Bu gerçekleri görelim. Benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyenler var. Katledilen 12 bin Gazzelinin üçte ikisini çocuk ve kadınlar oluşturuyor. Tüm kavramlar yetersiz kalmakta. Savaşın da bir ahlakı vardır. Savaş hukukunun ilk kuralı çocuk, yaşlı ve hastalara dokunmamaktır.

Buradan sesleniyorum Netanyahu'ya, sende atom bombası var mı ok mu? Sıkıysa açıkla ama açıklayamaz. Ey İsrail sende atom bombası var ve bununla tehdit ediyorsun. Ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol neye sahip olursan ol gidicisin. Ahlak,, vicdan namına ne varsa kaybedenler insan değildir.