Gazze’ye yardım eli! Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisi Türkiye’ye getirildi

BAKAN KOCA'DAN BASIN AÇIKLAMASI

Bakan Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları ziyaretinin ardından, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan olayların ardından Mısırlı meslektaşı ve mevkidaşı Abdulgaffar ile hem kişisel hem de teknik ekipler seviyesinde yakın bir çalışma ve dayanışma içerisinde olduklarını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Kendisiyle çok sayıda telefon ve video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Son olarak dün akşam saatlerinde 1 saat süren video konferans gerçekleştirdik. Teknik heyetlerimiz yaklaşık bir aydır birlikte çaba sarf ediyor. Az önce Kahire'de tedavileri devam eden Gazzeli hastaları ziyaret ettik. Ardından El Ariş'e geçerek hastaları orada da ziyaret edip, görüşmelerimize devam edeceğiz.

İlk etapta, başta çocuklar olmak üzere kanser hastalarının Refah Sınır Kapısından Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine nakledilmesi planlanmakta. Bu hastaların tedavilerini, Türkiye'den gelecek sağlık personeli ile Mısırlı meslektaşlarının birlikte yapmasını planlıyoruz. İkinci etapta ise durumu uygun olan hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor."