Gazze'ye yardım eli! Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisi Türkiye'ye getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi. Temasları sonrası Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları da ziyaret etti. Ayrıca Mısır'da basın toplantısı düzenleyen Bakan Koca "Durumu uygun olan hastaların Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. İnşallah bu zor günleri kuvvetli bir dayanışmayla geride bırakacağız" dedi. Basına bir açıklama daha yapan Koca, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını söyledi.
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 27 kanser hastasının tedavileri için 13 refakatçisi ile birlikte Türkiye'ye getirileceğini söylemişti.
İKİ UÇAK, TÜRKİYE'YE GELDİ
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.
İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.
Uçaklardan ambulanslara nakledilen hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceği öğrenildi.
Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti.
Mısır'dan havalanan ve toplamda 40 kişiyi taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Gazzeli 27 kanser hastası refakatçileriyle birlikte yurda giriş yaptı.
"REFAH SINIR KAPISI ÜZERİNDEN İZİN VERDİĞİ İLK ÜLKE TÜRKİYE'DİR"
Açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mısır'ın gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir.
Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak üzere yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam edecektir.
Hastaların tedavilerine Ankara'da şehir hastanemizde devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Bakan Koca'yı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ve beraberindeki yetkililer karşıladı.
KANSER HASTALARININ NAKLİ GÖRÜŞÜLDÜ
Daha sonra Bakan Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi.
BAKAN KOCA'DAN BASIN AÇIKLAMASI
Bakan Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları ziyaretinin ardından, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Gazze'de 7 Ekim'de başlayan olayların ardından Mısırlı meslektaşı ve mevkidaşı Abdulgaffar ile hem kişisel hem de teknik ekipler seviyesinde yakın bir çalışma ve dayanışma içerisinde olduklarını belirten Koca, şu bilgileri verdi:
"Kendisiyle çok sayıda telefon ve video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Son olarak dün akşam saatlerinde 1 saat süren video konferans gerçekleştirdik. Teknik heyetlerimiz yaklaşık bir aydır birlikte çaba sarf ediyor. Az önce Kahire'de tedavileri devam eden Gazzeli hastaları ziyaret ettik. Ardından El Ariş'e geçerek hastaları orada da ziyaret edip, görüşmelerimize devam edeceğiz.
İlk etapta, başta çocuklar olmak üzere kanser hastalarının Refah Sınır Kapısından Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine nakledilmesi planlanmakta. Bu hastaların tedavilerini, Türkiye'den gelecek sağlık personeli ile Mısırlı meslektaşlarının birlikte yapmasını planlıyoruz. İkinci etapta ise durumu uygun olan hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor."
"ZOR GÜNLERİ KUVVETLİ BİR DAYANIŞMAYLA GERİDE BIRAKACAĞIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaların Refah Sınır Kapısı'na nakli için devam eden diplomasi faaliyetlerinin, Türkiye, Mısır ve İsrail'den yetkililerin oluşturduğu sağlık koordinasyon ekibince yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Sayın Bakana bu süreçte gösterdiği yapıcı işbirliğinden dolayı şahsım, hükümetim ve kardeş Türkiye halkı adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günleri kuvvetli bir dayanışmayla geride bırakacağız. Diğer yandan, sabah gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı ile sağlığın tüm alanlarında yakın işbirliği konusunda mutabık kaldık. Kendisini ve ekibini en kısa sürede ülkemize davet ederek, kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan duyacağım memnuniyeti ifade ettim."
SORU-YANIT KISMI
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, "Geçen hafta Mısır Sağlık Bakanının yanı sıra İsrail Sağlık Bakanıyla da Gazze halkı için telefon görüşmeleriniz oldu. İsrail Sağlık Bakanıyla bu çerçevede yine görüşmeleriniz olacak mı?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:
"Özellikle bu süreci daha önce İsrail Sağlık Bakanlığı ile de görüşerek birlikte bir koordinasyon oluşturduk. Teknik ekipler, her üç ülkeden oluştu ve bu çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradaki temel amacımız, öncelikle Gazze'den gelecek kanserli ve çocuk hasta grubunu Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine getirmek ve bizim Türk doktorlarıyla birlikte Mısırlı ekip değerlendirdikten sonra uygun olan hastaları Türkiye'ye getirmek arzusundayız. Çabamız bu yönde. Bugün Gazze'den Türkiye'ye hasta götürebilir miyiz? Kanserli hasta alabilir miyiz? Bizim çabamız bu. Umarım bugün Gazze'den hastalarla Türkiye'ye dönmüş oluruz. Bunun içinde birazdan Sayın Bakanımla birlikte El Ariş'e geçmiş olacağız."
"İHTİYAÇ NEREDEYSE GÖSTERİLDİĞİ AN HAZIRIZ"
Sahra hastanelerinin nerede kurulacağına ilişkin soru üzerine de Koca, şunları kaydetti:
"Bununla ilgili üçlü koordinasyon üzerinde çalışıyor. Temel hedef Gazze'de öncelikli bu sahra hastaneleri kurabilmektir ama ihtiyaç halinde Refah Sınır Kapısına yakın bölgede de bu sahra hastanelerini kurmak istiyoruz. Koordinasyon bunu da değerlendiriyor, bize bu anlamda ihtiyaç neredeyse gösterildiği an hazırız."
"GAZZE DRAMINA KARŞI HASTALAR İÇİN ADIMLAR ATABİLECEK DURUMDAYIZ"
Görüşmeye dair sosyal medyadan açıklamada bulunan Bakan Koca, "Mısır'dayız. Hastaların tedavisi ve yürüteceğimiz program için Mısır Sağlık Bakanıyla bir görüşme yaptık. Dünyanın vicdan sahibi insanlarını harekete geçiren Gazze dramına karşı hastalar için bazı adımlar atabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANI KOCA, GAZZE'DEN MISIR'A GETİRİLEN YARALILARI ZİYARET ETTİ
Temasları sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti.
Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Bakan Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldi.
Mevkidaşı ile görüşen Bakan Koca, daha sonra Abdulgaffar ile Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne geçerek Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti.
İki bakan, hastalar ve yaralılarla tek tek sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yaraların sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak hediye etti.
Yüzünden yaralanan kadının durumuyla ilgili de bilgi alan Sağlık Bakanı Koca, kadının Türkiye'de tedavi edilmesi önerisinde bulundu. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar da konuyu inceleyeceğini söyledi.
Hastanedeki yaralılar da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.
SAĞLIK BAKANI KOCA, GAZZELİ HASTALARIN GETİRİLDİĞİ EL ARİŞ HAVALİMANI'NDA KONUŞTU
Akşam saatlerinde bir açıklamada daha bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, Mısır ve İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacak hastaların işlemleri için birlikte karar verdiğini belirterek, Türkiye'ye sevk edilecek hastalar konusunda, "İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak." değerlendirmesini yaptı.
Koca, El Ariş Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze için 10 uçak ve 1 gemiyle 660 tona yakın ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz, 20 ambulans ve 8 de sahra hastanesi gönderdiklerini belirtti.
Yardımların koordinasyonunu yerinde görmek ve sahra hastanelerinin yerlerini belirlemek amacıyla Mısır'la yapılacak işbirliğini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldiklerini belirten Koca, hastane ziyaretleri yaptıklarını kaydetti.
HASTALARIN TÜRKİYE'YE NAKLİ
El Ariş Hastanesini de ziyaret edeceklerini ifade eden Koca, şöyle devam etti:
"Özellikle bizim arzumuz kanserli çocuk hastalar başta olmak üzere ama genelde kanser hastalarından Gazze'de olup Refah Sınır Kapısı'nı bugün geçen 30'a yakın hasta oldu, net sayısı 26. Bu 26 hastanın bugün biz Türkiye'ye götürülmesini planladık ve bununla ilgili görüşmeler olumlu geçti.
Umudumuz bugün kanserli hastaları Türkiye'ye götürme çabasıydı. Birazdan Sayın Bakanımla birlikte gelmiş olduk. Refah Sınır Kapısı'ndan bu hastalar geçti. Şu an ambulanslarda bekliyor ve işlemleri yapılıyor. Zannediyorum yarım saat veya bir saat içerisinde hastaları havaalanına getirme durumumuz olacak ki birazdan biz de hastaları ziyaret etmiş olacağız."
Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen hastaları doğrudan Türkiye'ye sevkini planladıklarını belirten Bakan Koca, "Umarım bunu bugün bir aksaklık olmadan sağlamış oluruz." dedi.
"OLABİLDİĞİNCE HASTAYI GAZZE'DEN TÜRKİYE'YE GETİRME ÇABASI İÇİNDEYİZ"
Bir gazetecinin, hastaların sevkine ilişkin İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeleri hatırlatması üzerine Bakan Koca şunları kaydetti:
"Şu an üçlü bir koordinasyon ekibi var. Hem Mısır hem Türkiye hem İsrail olmak üzere uygun hastaları ve işlemleri tamamlanan hastalar birlikte karar verilerek Refah Sınır Kapısı'ndan geçişi sağlanmış oluyor. Dolayısıyla İsrail'le de Sağlık Bakanıyla da bu anlamda yakın iletişim içindeyiz. Bizim arzumuz bu savaşın bir an önce bitmesi. Arzumuz tedaviye ihtiyacı olan bütün Gazzelilere, Filistinlilere bu yardımı ulaştırabilir olmak. Bunun için Türkiye her türlü yardımı yapmaya hazır. Bundan sonraki süreçte de bugün bu kadar hastanın gelişi sağlanabilir oldu. Bu son derece önemli, 1000'e yakın kanserli hasta olduğunu biliyoruz. Diyaliz hastalarının fazla olduğunu biliyoruz. Bu dönemde imkanlar ölçüsünde iletişimi güçlü tutarak olabildiğince hastayı Gazze'den Türkiye'ye getirme çabası içindeyiz. Umarım bunu gerçekleştirmiş oluruz."
"BÜTÜN ÇABAMIZI SEFERBER EDECEĞİMİZDEN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN"
Bakan Koca'ya, hastanelerde tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret ettiği hatırlatılarak, "Bugün Gazze'den gelen o çocuklara temas ettiniz. Orada binlercesi var onlar gibi. Neler söylersiniz" sorusu yöneltildi.
Bakan Koca, şöyle konuştu:
"Buradaki dram çok farklı. 200'e yakın bugüne kadar hastanın geldiğini biliyoruz ama 20 bine yakın yaralının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gelen hasta sayısı çok az. Geri planda bekleyen çok hasta var. Bunun giderek artması gerekiyor. Fakat Mısır'dan yani Gazze'den Mısır dışına çıkabilen bugüne kadar hiçbir hasta olmadığını Sağlık Bakanımız da söyledi. Yani ilk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar oluyor. Bugün bunu yaşıyoruz. Yardım anlamında da ilk defa Türkiye'den bir gemi Mısır'a gelmiş oldu. Umarım yakın zamanda, çabamız bu yönde, Gazze'nin içinde Refah Kapısı'na yakın bölgede yine bu üçlü koordinasyonun takibiyle bir sahra hastanesi erken dönemde de kurmak istiyoruz. Yapılacaklar çok fazla. Bize çok iş düştüğünü görüyoruz. Ülke olarak bütün çabamızı bu noktada seferber edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sahra Hastanesini Gazze bölgesinde kurmak istiyoruz."
Mısır'daki hastanelerde tedavi altına alınanların Türk ve Mısırlı doktorlar tarafından birlikte değerlendirilmesini istediklerini kaydeden Bakan Koca, "Onunla ilgili bir ekip çalışması yapıldı. Yakın dönemde de o ekibin Türkiye'den Mısır'a gelmesi sağlanmış olacak. Dolayısıyla Refah Kapısı'ndan geçen hastaların bu iki hastanede öncelikle değerlendirilip devamında uygun olan hastaların Türkiye'ye ikinci etapta getirilmesi şeklinde bir planlama yapıldı. Umarım bunu herhangi bir engel olmadan başarıyla sonuçlandırırız." dedi.
GAZZELİ KANSER HASTALARI TÜRKİYE'DE
Gazzeli kanser hastaları ile refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Esenboğa Havalimanı'na indi.
BAKAN KOCA'NIN DİPLOMASİ ADIMLARI
Sağlık Bakanı Koca, geçen hafta, hem İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel hem de Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Gazzeli hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan nakli için telefon diplomasisi yürütmüştü.
Bu girişimler sonucunda Türkiye, Mısır ve İsrail'den irtibat kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştu.
İlaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını taşıyan sağlık yardım gemisini Gazze halkı için Mısır'a ulaştıran Türkiye, daha önce de Cumhurbaşkanlığı uçağıyla, yine sağlık malzemeleri ve sağlık personelini bölgeye göndermişti.
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