Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarının son bulması ve barışın sağlanması için atılacak adımlar ele alındı.

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