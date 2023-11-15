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Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

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Giriş: 15.11.2023 15:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarının son bulması ve barışın sağlanması için atılacak adımlar ele alındı.
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