Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Genel başkan mı emanetçi mi belli değil!

BAŞKAN ERDOĞAN: GENEL BAŞKAN MI, EMANETÇİ Mİ BELLİ DEĞİL!

AK Parti Grup Toplantısı'nda çok ses getiren mesajlar veren Başkan Erdoğan, Özgür Özel'i işaret ederek, "CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı emanetçi mi belli değil. Onu oraya oturtan efendilerinin bir sonraki adımı da meçhul" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i hedef alan 'hançerlendim' sözlerine da gönderme yapan Başkan Erdoğan, "CHP ve 7'li koalisyonda kimin kimi hançerlediği bizim meselemiz değil. Önemli olan bu kifayetsiz muhterislerin hançerleri millete saplamasının önüne geçmek" dedi.