Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Genel başkan mı emanetçi mi belli değil!
CHP’de yaşanan “değişim” adı altında başlatılan hareket sonrası kasım ayındaki kongrede tavşan aday Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirerek partinin başına geçti. Ancak Ekrem İmamoğlu ile ittifak yapan Özel, o koltuğa gelir gelmez “emanetçi başkan” olarak anıldı. Gündemde yer alan bu konuyu AK Parti Grup Toplantısı'nda değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP’nin genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı emanetçi mi belli değil. Onu oraya oturtan efendilerinin bir sonraki adımı da meçhul" dedi. Bir zamanlar mutfak görüntüleriyle “halkçıyım” fotoğrafları servis eden Bay Bay Kemal de Başkan Erdoğan’dan nasibini aldı. Erdoğan, "Ofis açmış sanırım, inşallah mutfağı da unutmamıştır" şeklinde konuştu. Yerel seçimlere dair de açıklama yapan Erdoğan, CHP elindeki belediyelere dikkat çekerek "Yeniden buraları sahiplerine verelim. Beceriksiz idareciler yüzünden çürüyen belediyelerimizi kurtaracağız" mesajını verdi.
CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu diktatörlüğü kasım ayındaki kongre ardından sona ererken genel başkan Özgür Özel seçildi.
Ancak. Özel'in koltuğu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altına girdi.
ÖZEL'İN KOLTUĞUNA İMAMOĞLU VESAYETİ
Kongre seçimi sonrası Özgür Özel'i kıskaca alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu, istediği isimleri PM'ye soktu.
CHP genel başkan yardımcılarının belirlendiği toplantıya damgasını vurdu. Kendisine en yakın isimler olan Özgür Karabat'ı Genel Sayman, Gökan Zeybek'i Yerel Yönetimlerden Sorumlu, Ensar Aytekin'i Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı.
Selin Sayek Böke'nin Genel Sekreterliğe getirilmesini sağladı. Disiplin Kurulu ise tamamen İmamoğlu'nun istediği isimlerden oluştu.
FİİLİ EŞBAŞKAN İMAMOĞLU
Ekremci kalemşorlar da peşi sıra Özel'e "Seni o koltuğa biz oturttuk" mesajı verdi. İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbakanı olduğunu söyledi. Bir yandan da kulislerde Özgür Özel'in İmamoğlu'nun parti üzerinde tahakküm kuran tutumundan rahatsız olduğu, 'emanetçi başkan' gibi görünmek istemediği konuşuluyor.
CHP'de perde arkasından devam eden sürece dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN: GENEL BAŞKAN MI, EMANETÇİ Mİ BELLİ DEĞİL!
AK Parti Grup Toplantısı'nda çok ses getiren mesajlar veren Başkan Erdoğan, Özgür Özel'i işaret ederek, "CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı emanetçi mi belli değil. Onu oraya oturtan efendilerinin bir sonraki adımı da meçhul" şeklinde konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i hedef alan 'hançerlendim' sözlerine da gönderme yapan Başkan Erdoğan, "CHP ve 7'li koalisyonda kimin kimi hançerlediği bizim meselemiz değil. Önemli olan bu kifayetsiz muhterislerin hançerleri millete saplamasının önüne geçmek" dedi.
Başkan Erdoğan'ın gündeminde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi ofis açması da vardı.
Bir zamanlar mutfak görüntüleriyle "halkçıyım" fotoğrafları servis eden Bay Bay Kemal de Başkan Erdoğan'dan nasibini aldı. Erdoğan, "Ofis açmış sanırım, inşallah mutfağı da unutmamıştır" dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"BUNLAR VATANDAŞI KENDİLERİ GİBİ BALIK HAFIZALI SANIYOR"
Son seçimler öncesinde ayyuka çıkan Kandil işbirliklerini sonlandırma adına hiçbir emare göstermediler. Seçimin faturasını genel başkanlarına keserek kendilerini temize çekmeye çalıştılar. Bunlar vatandaşı kendileri gibi balık hafızalı sanıyor. Hepsi oradaydı. Millete siyasi etik dersi verenlerin tamamı o gün oradaydı.
Bugün recmettikleri genel başkanları ofis açmış. Orada inşallah mutfağı da unutmamıştır. 5- 6 ay öncesine kadar yere göğe sığdıramayanlar da bunlardan başkası değildir. Kimin kime ihanet ettiği bizim meselemiz değildir. Cumhurbaşkanı adaylarını günah keçisi ilan etmelerindeki çelişki de bizi ilgilendirmez. Bugün o koltukta oturanın çarkçı olması da bizi alakadar etmez. Orakları ile kendi aralarında açıklığa kavuşturmaları gereken hususlardır. Bize düşen o hançerleri milletimize saplamalarının önüne geçmektir. Milletimiz tercihi ile buna zaten izin vermedi. Seçimde bunu bir adım daha öteye taşıyacağız.
"CHP ELİNDE ÇÜRÜYEN BELEDİYELERİ KURTARACAĞIZ"
Benim milletim bunlardan çok çekti. İstanbullu, Ankaralı hatta İzmirli de çok çekti. Yeniden buraları sahiplerine verelim. Beceriksiz idareciler yüzünden çürüyen belediyelerimizi kurtaracağız. Hesabını vermeden bunların hiçbirine huzur yoktur.
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