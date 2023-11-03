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Katil İsrail'den büyük skandal! Türkiye 6 Şubat depremi üzerinden hedef alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Katil İsrail’den büyük skandal! Türkiye 6 Şubat depremi üzerinden hedef alındı

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana masum ve mazlum Filistin halkına ölüm oldu ve yağdı. 9 binden fazla kadın ve çocuğun katledildiği alçak saldırılarda İsrail’e destek veren ABD ve Batı üç maymunu oynadı. İnsanlığın ayaklar altına alındığı soykırıma Türkiye’den çok sert tepkiler geldi. Tüm bunlar yaşanırken İsrail medyası tarafından çok büyük bir alçaklığa imza atılarak 6 Şubat depremi üzerinden Türkiye hedef alındı. İşte o görsel ve haberin detayları…

Siyonist ve katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ağır bir katliama girişti. Havadan, karadan ve denizden tonlarca bomba sivilleri hedef aldı.

28 gündür yapılan saldırılarda, 9 bini aşkın masum can öldürüldü.

Bunların 3 bin 760'ının çocuk, 2 bin 326'sının kadın olması, yaşanan katliamın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

DÜNYA KATLİAMA SESSİZ

Tüm bunlar yaşanırken cani dünya ise yaşanan bu soykırım karşısına sessiz kaldı.

Dünyanın sözde liderleri, Filistin halkının yanında olmak yerine soluğu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında aldılar ve soykırıma destek sözü verdiler.

ABD Başkanı Joe Biden bile kilometrelerce öteden Gazze halkına yönelik saldırılara karıştı. "İsrail'e Gazze için kırmızı çizgi koymadık" çıkışı yaptı. Açık açık katliama devam etmesi için mesaj yolladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: EY İSRAİL, TÜRKİYE'NİN SANA BORCU YOK!

Başkan Erdoğan her fırsatta gerçekleri ifade ederek, "Tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. Buradan sesleniyorum; Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok" şeklinde konuştu.

İSRAİL ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

Başkan Erdoğan, İsrail'e yapacağı ziyareti de iptal ettiğini açıkladı ve "Ben hayatımda bir kere bu Netenyahu denilen adamın eline sıktım. Nerede? Kendi evimizde, Türkevi'nde İyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suiistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal, gitmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇIKIŞI İSRAİL'İ KARIŞTIRDI

Başkan Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayıp mazlumun yanında olması İsrail'i rahatsız etti.

TÜRKİYE'NİN SERT ÇIKIŞI İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

Bu çıkışlar, Siyonist terör devleti İsrail'de büyük rahatsızlık oluşturdu.

İsrail medyası, kendilerinden yana tavır almayan Türkiye aleyhine paylaşımlar yaptı.

SKANDAL PAYLAŞIM

Türkiye'nin hedef alındığı paylaşımda, kin ve nefret dolu ifadeler kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketini gündeme getiren İsrail'e ait kanallar, "Bir sonraki depremi bekliyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.

11 ilimiz vuran, 50 binden fazla vatandaşımızın vefat ettiği depremler üzerinden yapılan bu alçakça paylaşım, İsrail'in 'katliam ve vahşet' üzerine kurulu devlet politikasının bit kez daha kanıtladı.

NELER YAŞANDI?

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

TÜRKİYE'DEN GAZZE İÇİN SEFERBERLİK

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'in haklı davası için tek yürek oldu. 81 ilde Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi. Camilerden selalar yükseldi, dualar edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tüm teknik ve askeri imkanlarıyla seferber oldu. Uçaklar peşi sıra havalandı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere 213 ton insani yardım gönderildi.

"DEPREMDE YARDIM ETTİK" DEYİP BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Diğer yandan İsrail Kadın İşleri Bakanı May Golan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini hatırlatarak "Depremde halkının çocuklarını kurtarmak için gelen muhteşem ve özverili ordunun kim olduğunu Erdoğan'a hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Katil Netanyahu'nun kabinesinde olduğunu unutan Golan, derin bir akıl tutulması yaşayarak Başkan Erdoğan'ı 'terör destekçisi' olmakla suçladı.

İSRAİL ORDUSU DEPREM ZAMANI HIRSIZLIK YAPMIŞTI

İsrailli Bakan May Golan'ın "Muhteşem ve özverili" dediği İsrail ordusu, Türkiye deprem felaketiyle cebelleşirken yaptığı hırsızlıkla ön plana çıkmıştı.

İsrailli kurtarma ekibi ZAKA'nın komutanı Binbaşı Haim Otmazgin, Antakya Sinagogu'ndan çıkarılan Ester Kitabı parşömenlerini kendileriyle birlikte İsrail'e götürmüştü.

Sonrasında yetkililer devreye girerek, tarihi eseri Türkiye'ye geri getirtmişti.

İsrailli Yarbay Salman Habaka öldürüldü

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