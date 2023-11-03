Katil İsrail’den büyük skandal! Türkiye 6 Şubat depremi üzerinden hedef alındı

BAŞKAN ERDOĞAN: EY İSRAİL, TÜRKİYE'NİN SANA BORCU YOK!



Başkan Erdoğan her fırsatta gerçekleri ifade ederek, "Tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. Buradan sesleniyorum; Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok" şeklinde konuştu.

İSRAİL ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

Başkan Erdoğan, İsrail'e yapacağı ziyareti de iptal ettiğini açıkladı ve "Ben hayatımda bir kere bu Netenyahu denilen adamın eline sıktım. Nerede? Kendi evimizde, Türkevi'nde İyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suiistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal, gitmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇIKIŞI İSRAİL'İ KARIŞTIRDI



Başkan Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayıp mazlumun yanında olması İsrail'i rahatsız etti.