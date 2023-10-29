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Emine Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi paylaşımı

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Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Emine Erdoğan’dan Büyük Filistin Mitingi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, paylaşımında "Filistin'e ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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