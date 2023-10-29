Filistinli vatandaşların inançları gayrimüslimleri derinden etkiledi: Demirden inançları var!

Çocuğun okuduğu İsra Suresi'nin 23. ayetinin anlamı ise şu şekilde;



Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle.

KUR'AN-I KERİM'İ ELİNDEN BIRAKMAMIŞTI!

İsrail'in bombalarından yaralı olarak kurtulan bir diğer çocuk ise elindeki Kur'an-ı Kerim'i sıkı sıkı tutmuş, gözyaşları içerisinde 'elimden hiç bırakmadım' demişti.