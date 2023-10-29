Filistinli vatandaşların inançları gayrimüslimleri derinden etkiledi: Demirden inançları var!
İşgalci devlet İsrail 23 gündür Gazze'ye çocuk, yaşlı demeden bomba yağdırıyor. Gazze'de yaralanan Filistinli bir çocuğun anestezisiz girdiği ameliyatta Kur'an-ı Kerim okuması ve yine yaralanan bir kız çocuğunun elinden Kur'an-ı Kerim'i bırakmaması gayrimüslimleri oldukça etkiledi. Filistin halkının bu duruşu birçok kişinin İslamiyet’e yönelimini beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Tam anlamıyla her şeylerini kaybetmelerine rağmen Filistinlilerin demir kaplama inançları var” dedi.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Gazze'de şu ana kadar 7 bin 703 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in katliamına maruz kalanların 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın.
Tüm bu yaşananların gölgesinde Gazze'deki insani kriz günden güne büyüyor, yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.
TEK KORKU ALLAH KORKUSU! ANESTEZİSİZ AMELİYATTA RABBİNE SIĞINDI
Katliam devleti İsrail'in aralıksız bombardımana tuttuğu bölgede yaralanan bir çocuğun, anestezi imkanları olmadan ameliyat edildiği görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu. Talihsiz çocuk acısını dindirmek için Allah'a sığınmış, ameliyat sırasında Kur'an-ı Kerim okumuştu.
Çocuğun okuduğu İsra Suresi'nin 23. ayetinin anlamı ise şu şekilde;
Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle.
KUR'AN-I KERİM'İ ELİNDEN BIRAKMAMIŞTI!
İsrail'in bombalarından yaralı olarak kurtulan bir diğer çocuk ise elindeki Kur'an-ı Kerim'i sıkı sıkı tutmuş, gözyaşları içerisinde 'elimden hiç bırakmadım' demişti.
GAZZE'DEN GELEN GÖRÜNTÜLER GAYRİMÜSLİMLERİ ETKİLEDİ
Gazze'den gelen bu görüntüler Müslüman olmayanları derinden etkiledi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Filistinlilerin yaşadıkları bu saldırılardaki dik duruşu sebebiyle pek çok kişinin İslamiyet'i öğrenmeye çalıştığını söyledi.
Durumu çektikleri videolarda anlatan bir sosyal medya kullanıcısı "Müslüman değilim, Yahudiyim. Ama bir şey fark ettim eminim çoğu Müslüman da fark etmiştir. Filistin'in bu yaşadıklarından sonra pekçok insan İslamiyet'i öğrenmeye başladı. Ve çok daha fazla insan Kur'an okuyor." ifadelerini kullandı.
DEMİR KAPLAMA İNANÇLARI VAR
Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise "Öncelikle videomda Filistinlilerin inancından ne kadar etkilendiğimden bahsetmiştim. Çünkü tam anlamıyla her şeylerini kaybetmelerine rağmen Filistinlilerin demir kaplama inançları var" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı 2024 Ocak'ta ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı! İşte son rakamlar...
- Bankalar duyurdu! Faiz oranları değişti! 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme miktarı...
- Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...
- Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...
- Büyük Filistin mitingi saat kaçta, nerede, nasıl gidilir? 28 Ekim BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN?
- Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- HAC KURA TARİHİ 2024 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? hac.gov.tr
- Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 Ekim 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları! Çeyrek, gram, tam...
- 28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
- FB maçı ne zaman? Fenerbahçe Ludogorets maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- İŞKUR detayları duyurdu! 2023 Ekim ayı güvenlik, büro, temizlik görevlisi, TYP işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...