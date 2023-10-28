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Dünyanın gözü İstanbul'da! Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşması dünyanın yankılandı! Katil İsrail'e ve Batı'ya büyük rest...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2023
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Dünyanın gözü İstanbul’da! Başkan Erdoğan’ın tarihi konuşması dünyanın yankılandı! Katil İsrail’e ve Batı’ya büyük rest...

22. gündür Gazze'de insanlık suçu işleyen katil İsrail için zulmüne "DUR" demek için Türkiye ayağa kalktı. Atatürk Havalimanı'nda 1,5 milyon kişi soykırımcılara karşı Gazze'ye destek vermek için alanda destekte bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi konuşmasında katiller için söylediği ifadeler dünya manşetlerinde yer aldı. İşte detaylar...

Türkiye Filistin için tek yürek oldu. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de her türlü savaş suçunu işleyip soykırıma imza atan İsrail, dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor.

Günlerdir Türkiye'nin her ilinde Gazze'ye destek gösterileri düzenlenirken bugün Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından düzenlenen Büyük Filistin Mitingi ise İsrail'e karşı en güçlü ses, Gazze'ye en büyük destek oldu.

DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı Büyük Filistin Mitinginde tarihi bir konuşmaya imza atarken dünyanın gözü ise İstanbul'da.

EL CEZİRE BAŞKAN ERDOĞAN'IN CÜMLELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Katar merkezli El Cezire haber ajansı, İstanbul'daki miting ile ilgili haberinde Başkan Erdoğan'ın "Gazze katliamının asıl suçlusu Batı" şeklindeki cümlesine dikkat çekti ve "On binlerce kişiye seslenen Erdoğan, Hamas'ın 'terör örgütü' olmadığını söyledi ve İsrail'i 'işgalci' olarak nitelendirdi." İfadesini kullandı.

El Cezire haber ajansı Başkan Erdoğan'ın "İsrail'in savaş suçlusu olduğunu tüm dünyaya anlatacağız, bunun hazırlıklarını yapıyoruz" cümlesini vurgularken İsrail'i kastederek söylediği "Batı'nın size borcu var ama Türkiye'nin size borcu yok" sözlerine dikkat çekti.

Hindistan merkezli Wio News haber ajansı ise Büyük Filistin Mitingini "Gazze'deki katliam Batı'nın suçu" başlığı ile gördü. Başkan Erdoğan'ın İsrail'in Batı'nın desteğini almadan adım atamayacağına yönelik sözlerine dikkat çeken Wio News, Başkan'ın İsrail'i savaş suçlusu olarak nitelendirdiğine de dikkat çekti.

Hindistan merkezli site, ayrıca, Başkan Erdoğan'ın "Gazze geçmişte anavatanımızın ayrılmaz bir parçasıydı." şeklindeki sözlerine ve Türkiye'nin Gazze felaketine izin vermeyeceğine yönelik vurgusuna da dikkat çekti.

Hindistan merkezli bir diğer haber ajansı NDTV4 ise "Erdoğan İstanbul'da binlerce kişilik Gazze mitinginde Batı'yı baş suçlu olarak tanımladı" başlığını kullandı.

"İSTANBUL'DA FİLİSTİN YANLISI BÜYÜK MİTİNG"

Tahran merkezli Mehr News, "İstanbul'da Filistin yanlısı büyük miting" başlıklı haberinde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda Gazze için tek yürek olan yüz binleri paylaştı.

Kıbrıs gazetesi Cyprus Mail ise Başkan Erdoğan'ın Büyün Filistin Mitinginde İsrail'in işgalci olduğuna, Hamas'ın ise terörist olmadığına yönelik ifadesini bir kez daha vurguladığına dikkat çekti.

İSRAİL YANLISI REUTERS'TAN SKANDAL HABER

Reuters haber ajansı, mitinge saatler kala yayımladığı "Erdoğan Türkiye'nin yüzüncü yıldönümü arifesinde Filistin yanlısı mitingde konuşma yapacak" başlıklı haberde "Başkan Tayyip Erdoğan, cumartesi günü, İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana en büyük Filistin yanlısı mitinglerden birine katılacak ve Türkiye'nin laik cumhuriyetinin yüzüncü yılına bir gün kala İslamcı siyasi tabanına kur yapacak." şeklindeki skandal ifadeleri kullandı.

Soykırımcı İsrail'e açık destek veren Batılı ülkeler Büyük Filistin Mitingini de açıkça İsrail bakış açısı ile sunuyor. Reuters, Başkan Erdoğan için Filistin mitinginin Cumhuriyet'in yüzüncü yılı kutlamalarını geride bırakmayı amaçladığını iddia etti.

Reuters haberde, fondaş gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın Başkan Erdoğan'ın Hamas hakkındaki yorumlarının Ankara'nın uzun süredir sahip olduğu tutumu yansıttığını ancak yurt içinde İsrail karşıtı duygulardan faydalanmayı ve "Türkiye'deki Sünni muhafazakarları konsolide etmeyi amaçladığına" yönelik ifadelerine de yer verdi.

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