Dünyanın gözü İstanbul’da! Başkan Erdoğan’ın tarihi konuşması dünyanın yankılandı! Katil İsrail’e ve Batı’ya büyük rest...

"İSTANBUL'DA FİLİSTİN YANLISI BÜYÜK MİTİNG"

Tahran merkezli Mehr News, "İstanbul'da Filistin yanlısı büyük miting" başlıklı haberinde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda Gazze için tek yürek olan yüz binleri paylaştı.

Kıbrıs gazetesi Cyprus Mail ise Başkan Erdoğan'ın Büyün Filistin Mitinginde İsrail'in işgalci olduğuna, Hamas'ın ise terörist olmadığına yönelik ifadesini bir kez daha vurguladığına dikkat çekti.

İSRAİL YANLISI REUTERS'TAN SKANDAL HABER

Reuters haber ajansı, mitinge saatler kala yayımladığı "Erdoğan Türkiye'nin yüzüncü yıldönümü arifesinde Filistin yanlısı mitingde konuşma yapacak" başlıklı haberde "Başkan Tayyip Erdoğan, cumartesi günü, İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana en büyük Filistin yanlısı mitinglerden birine katılacak ve Türkiye'nin laik cumhuriyetinin yüzüncü yılına bir gün kala İslamcı siyasi tabanına kur yapacak." şeklindeki skandal ifadeleri kullandı.

Soykırımcı İsrail'e açık destek veren Batılı ülkeler Büyük Filistin Mitingini de açıkça İsrail bakış açısı ile sunuyor. Reuters, Başkan Erdoğan için Filistin mitinginin Cumhuriyet'in yüzüncü yılı kutlamalarını geride bırakmayı amaçladığını iddia etti.

Reuters haberde, fondaş gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın Başkan Erdoğan'ın Hamas hakkındaki yorumlarının Ankara'nın uzun süredir sahip olduğu tutumu yansıttığını ancak yurt içinde İsrail karşıtı duygulardan faydalanmayı ve "Türkiye'deki Sünni muhafazakarları konsolide etmeyi amaçladığına" yönelik ifadelerine de yer verdi.