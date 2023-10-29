Cumhuriyet 100 yaşında | Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti

"CUMHURİYETİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜVENDEDİR"

Aziz Atatürk, milletçe en büyük eserim dediğiniz cumhuriyetin 100. yılına ulaşmanın gurunu yaşıyoruz. Zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize hizmet ile geçen 21 yıllık iktidarımızda emanetinize sahip çıkmaya çalıştık. En büyük yatırım hamlelerinde bulunarak Cumhuriyet'imizin 2. asrını Türkiye yüzyılı ile taçlandıracağız. Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun, Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun