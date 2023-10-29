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Cumhuriyet 100 yaşında | Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

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Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Cumhuriyet 100 yaşında | Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek özel programlara katılacak. Günün ilk programında Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim'de devlet erkanıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Başkan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde özel defteri imzaladı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURİYETİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜVENDEDİR"

Aziz Atatürk, milletçe en büyük eserim dediğiniz cumhuriyetin 100. yılına ulaşmanın gurunu yaşıyoruz. Zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize hizmet ile geçen 21 yıllık iktidarımızda emanetinize sahip çıkmaya çalıştık. En büyük yatırım hamlelerinde bulunarak Cumhuriyet'imizin 2. asrını Türkiye yüzyılı ile taçlandıracağız. Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun, Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser" Yağlı Boya Resim Sergisi'ne katılacak Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek.

TBMM'de "100. Yıl Resmi Geçit Töreni"ne iştirak edecek Erdoğan, Donanma ve Türk Hava Kuvvetlerinin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100. Yıl Hitabı" ile vatandaşlara seslenecek.

DONANMA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK GEÇİT TÖRENİ

Cumhuriyet Bayramı'nda saat 17.00'de, başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemiyle Boğaz'da geçit töreni yapılacak. Bu törene, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçak da eşlik edecek.

Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek. Bu, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olacak.

"Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliğiyle de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar, özel ışık gösterileriyle renklendirilecek.

Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen "100. Yıl Marşı" yankılanacak.

DRON, HAVAİ FİŞEK VE IŞIK GÖSTERİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 2023 dron ile İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapılacak.



İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla, geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.

Türkiye Yüzyılı logosundan esinlenerek oluşturulan "Türkiye Yüzyılı" enstalasyonu da 29 Ekim'in parçası olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ" MESAJI: CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Başkan Erdoğan: Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında TÜRKİYE CUMHURİYETİ 100 YAŞINDA

TCG Anadolu Boğaz geçişi yapacak TCG ANADOLU BOĞAZ GEÇİŞİ YAPACAK

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