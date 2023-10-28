Yusuf İslam İstanbul’da Filistin için haykırdı! Türkiye Yüzyılı’na övgü: Her zamankinden daha da güçlü!

"FİLİSTİN ÜLKÜSÜNE KATILMAYA GELDİM"

Bir zamanlar "Barış treni" adında bir şarkı yazmıştım ve hala o şarkıda yazdıklarıma inanıyorum buraya sizinle birlikte olmaya ve barış insaniyet ve özgür Filistin ülküsüne katılmaya geldim.

Bugün sizinle beraber vermek istediğim mesaj masum insanların yuvalarının ve öldürülenlerin yarısını oluşturan çocukların bombalanmasına son verilmesi yönündeki çağrımdır.

GAZZE'DE SOYKIRIM VAR

Bu eşitler arasında bir savaş değil… Şayet 7 Ekim saldırısını ve sonrasında verilen devasa askeri karşılıkla mukayese edersek arada karşılaştırılamayacak bir farkın olduğunu görüyoruz. İslamiyette kadınları, çocukları ve savaşmayanları korumak temel bir mesuliyettir.

Maide Suresi'nin 32. ayetini işaret eden İslam, "Kur'an diyor ki: 'Bir masum can katledilirse, bütün insanlık öldürülmüş gibidir'. Ama şu anda Gazze'de yaşananlar soykırımdır." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce kendisinin de "İsrail topraklarında ağaç dikilmesini desteklediğini" dile getiren İslam, "Batı'daki pek çok kişiden sadece biriydim, hikayenin yalnızca bir yönünü görecek şekilde yetiştirildim. İslam'ı kabul ettiğimde karanlık perdenin ötesini ilk kez görebildim." dedi.

Yusuf İslam, Kur'an-ı Kerim'in, resmin tamamını ortaya koyduğunu belirterek Al-i İmran suresinin "İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan idi; bilakis o, tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi, müşriklerden de değildi." ayetini hatırlattı.