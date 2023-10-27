İYİ Partili Bilge Yılmaz CHP’yi topa tuttu: Bu kadar kötü olduklarını bilmiyorduk!

"İyi ki muhalefet seçilmemiş hepsi birbirine girecekmiş" diyorlar sözlerine yanıt veren Yılmaz şunları söyledi:

"Çok büyük hayal kırıklıkları yaşandı. Vatandaşı da anlamak lazım. O hayal kırıklığının bir kısmını biz de yaşadık. Seçimin kaybedilmesinden sonra ortaya çıkan bazı gerçekler var. Mesela gizli yapılmış protokoller, yapılan bazı kirli işlerin ortaya çıkması… Yani başka parti için konuşmak istemiyorum ama bizim büyük ortağımızda ortaya çıkan baktığımız zaman 'Biz Kemal Bey'in oyunun az olduğunu zaten biliyorduk' e peki kamuoyu yoklamaları neden öyleydi.

Neden insanlar şikâyet ediyor ve gizli anlaşmalar ortaya çıktı. Niye bir il başkan adayı kendi belediye başkanı hakkında ağır ithamlarda bulunuyor. Biz bunların bu kadar kötü olduğunu bilmiyorduk."