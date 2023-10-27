İYİ Partili Bilge Yılmaz CHP'yi topa tuttu: Bu kadar kötü olduklarını bilmiyorduk!
Koalisyonun dağılması ile bütün kirli çamaşırlar ortaya döküldü. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, 'İyi ki muhalefet kazanmamış' diyenlere hak vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile yaptığı gizli protokole ve CHP'de yaşanan iç çekişmeye değindi. Yılmaz, "Biz bunların bu kadar kötü olduğunu bilmiyorduk." dedi. 3-6 Mart dönemine ilişkin de konuşan Bilge Yılmaz hem liyakatsizlik itirafı yaptı hem de Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmesi için belediyelerde işe sokulan İYİ Partililer üzerinden tehdit edildiklerini ifade etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, 14-28 Mayıs genel seçimlerde Başkan Erdoğan'dan tarihi bir fark yemesi sonrası muhalif cephe birbirine girdi.
CHP VE İYİ PARTİ'DE SAVAŞ BAŞLADI
8'li koalisyonun ortakları yerel seçimlere kendi adayları ile gideceklerini açıklarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
İzmir, Eskişehir gibi CHP'nin elinde olan illerde Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Meral Akşener, "CHP ile rakibiz. 81 ilde aday çıkaracağız" diyerek ittifakı bitirdi.
BİLGE YILMAZ: BU KADAR KÖTÜ OLDUKLARINI BİLMİYORDUK
CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün programına konuk olan Bilge Yılmaz, 'İyi ki muhalefet kazanmamış' diyenlere hak vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile yaptığı gizli protokole ve CHP'de yaşanan iç çekişmeye gönderme yaptı.
"İyi ki muhalefet seçilmemiş hepsi birbirine girecekmiş" diyorlar sözlerine yanıt veren Yılmaz şunları söyledi:
"Çok büyük hayal kırıklıkları yaşandı. Vatandaşı da anlamak lazım. O hayal kırıklığının bir kısmını biz de yaşadık. Seçimin kaybedilmesinden sonra ortaya çıkan bazı gerçekler var. Mesela gizli yapılmış protokoller, yapılan bazı kirli işlerin ortaya çıkması… Yani başka parti için konuşmak istemiyorum ama bizim büyük ortağımızda ortaya çıkan baktığımız zaman 'Biz Kemal Bey'in oyunun az olduğunu zaten biliyorduk' e peki kamuoyu yoklamaları neden öyleydi.
Neden insanlar şikâyet ediyor ve gizli anlaşmalar ortaya çıktı. Niye bir il başkan adayı kendi belediye başkanı hakkında ağır ithamlarda bulunuyor. Biz bunların bu kadar kötü olduğunu bilmiyorduk."
"TEHDİT EDİLDİK"
Bilge Yılmaz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı masadan kalktığı ancak 3 gün sonra geri döndüğü 3-6 Mart dönemine ilişkin de konuştu.
Bilge Yılmaz hem liyakatsizlik itirafı yaptı hem de Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmesi için belediyelerde işe sokulan İYİ Partililer üzerinden tehdit edildiklerini söyledi.
"CHP İYİ PARTİ'Yİ TANZİM ETMEYE ÇALIŞIYOR"
CHP'nin İYİ Parti'yi dizayn etmeye çalıştığını savunan Bilge Yılmaz şunları söyledi:
"2023 yılında gördüğümüz başka bir şey var. Belediyeler üzerinden ciddi bir şekilde İYİ Parti'yi tanzim etme çalışmaları var CHP'nin… Şimdi şöyle bakarsanız belediyeler esasen Türkiye'de siyasetin finansmanı ve kaynak yaratıyor. Böyle bir yapıda CHP elindeki belediyeleri kullanarak İYİ Parti'de istediği sonuçları çıkartabilecek konuma geldi."
"BELEDİYELERDE İŞE GİREN İNSANLAR VAR"
İYİ Partili isimlerin CHP'li belediyelerde işe sokulduğunu da itiraf eden Yılmaz, "Zaten pazarlık yapılmasına da ben karşıyım. Doğru değil ama sonuç itibariyle belediyelerde işe giren insanlar olur bunların işten çıkarılması tehditleri olur bilemeyiz… Sonuç olarak bazı gerçekler var belediyeler sonuçta ciddi bir kaynak yaratıyor." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI TEHDİT EDİLDİK
Yılmaz, "Yani Kemal Bey'in adaylığına destek vermezseniz belediyede işe aldığımız İyi Partileri kovarız mı dediler?" sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Bunu söylemelerine gerek yok. İnsanların bunu anlaması yeterli oluyor. Kemal Bey 3-6 Mart sürecinde 11 Belediye Başkanını yanına alıp bir toplantı yaptı bunların ne demek olduğunu insanlar anlıyor. 3-4 günlük süreçte her türlü yalan iftira tehdit uygulandı. İYİ Parti bunlara göğüs gerebilmeliydi. Yerel seçimde bunlara göğüs gerilecek."
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