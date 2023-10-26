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CHP'de Kurultay öncesi sürpriz pazarlık! Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu Ankara'da buluştu: Ne teklif edildi?

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Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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CHP’de Kurultay öncesi sürpriz pazarlık! Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu Ankara’da buluştu: Ne teklif edildi?

CHP'de yapılacak 'Büyük Kurultay'a sadece günler kaldı. Değişimcilerin adayı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geleceği seçim öncesi sürpriz bir görüşme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir araya geldi.

CHP'de Büyük Kurultay için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası partide başlayan değişim ve istifa çağrılarının gölgesinde yapılacak olan kurultayda partililer seçimini yapacak.

Kaybedilen seçim sonrası CHP içerisinde ilk isyan bayrağını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun baskısının ardından geri adım atarak İBB Başkanlığına adaylığını açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUK KAVGASI
Bu süreçle beraber İmamoğlu'nun arkasında olduğu değişim ekibi ise Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etmek için çalışmalarına devam ediyor. Perde arkasında İmamoğlu'nun bulunduğu ekip, CHP liderine karşı Grup Başkanı Özgür Özel'i aday olarak çıkardı.

KURULTAY ÖNCESİ SÜRPRİZ GÖRÜŞME
CHP'de 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Kurultay öncesi sürpriz bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme bir saat sürdü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA DİVAN BAŞKANLIĞI TEKLİFİ
Delege sisteminin değişmesi ile Kurultay'dan zaferle çıkacağını düşünen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun bu amaç doğrultusunda divan başkanı olarak her iki tarafın da üzerinde anlaşacağı bir isme görev vermek istediği öğrenilirken, İBB Başkanı İmamoğlu'na bu görevi teklif ettiği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yaptığı teklif sonrası İBB Başkanı'nın kararı merak edilirken, İmamoğlu'nun teklifi kabul edip etmeyeceği netlik kazanmadı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu çıkışta bir süre ayaküstü sohbet etti. Ardından da İmamoğlu gazetecileri selamlayıp binadan çıkış yaptı.

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