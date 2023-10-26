CHP’de Kurultay öncesi sürpriz pazarlık! Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu Ankara’da buluştu: Ne teklif edildi?

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA DİVAN BAŞKANLIĞI TEKLİFİ

Delege sisteminin değişmesi ile Kurultay'dan zaferle çıkacağını düşünen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun bu amaç doğrultusunda divan başkanı olarak her iki tarafın da üzerinde anlaşacağı bir isme görev vermek istediği öğrenilirken, İBB Başkanı İmamoğlu'na bu görevi teklif ettiği iddia edildi.